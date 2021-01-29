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Вторая Чеченская. Война, которая привела к власти Путина и Кадырова и уничтожила демократию: ВИДЕО
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- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
ОНЛАЙНОбновлено 51 год назад
Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих
«Новая газета»редакция
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Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:kn, суды, аресты, полицейское насилие, полицейский произвол, 318 ук, санитарное дело, акции протеста, преследования, репрессии
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