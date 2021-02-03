Автора «Новой» Никиту Гирина доставили в Симоновский суд после ночи в ОВД

Автор «Новой» Никита Гирин провел ночь в ОВД по Донскому району, его доставили в Симоновский суд, где он сейчас ждет заседания. Об этом он сам сообщил «Новой газете».

«В отделе жестили: попинали, телефоны отняли, пальцы откатали, объяснительные сотрудникам центра «Э», допрос как свидетелей по уголовному делу о блокировании улиц и нарушении санитарных норм», — рассказал он, добавив, что некоторые задержанные вчера уже ждут решения суда.

Гирина задержали вчера вечером, когда он шел к метро, и доставили в ОВД по Донскому району. «ОВД-Инфо» приводит имена еще 15 задержанных, которых привезли в тот же отдел полиции.

Друзья одного из задержанных в ОВД «Донской» — Андрея Румянцева —рассказали «Новой», что сотрудники полиции требовали от задержанных разблокировать телефоны. Румянцев отказался, за что, по его словам, получил удар в солнечное сплетение.

«Меня ударили, а чувака, который со мной опрашивался одновременно, толкнули в стену. Проверили, записали все подозрительные чаты в Telegram, Whatsapp, VK, полистали ленты в «Инстаграме», записали логин. В Telegram полистали беседы, даже личные. Записали 10 последних вызовов, номера телефонов. Сфотографировали лицо несколько раз со всех сторон. По приезде дактилоскопия всем, были угрозы: "веди себя хорошо, тогда выйдешь отсюда через час. Иначе сломаем и все равно своего добьемся"», — успел сообщить задержанный.

Другая задержанная в ОВД «Донской» Елена Китаева рассказала, что силовики хотели заставить ее разблокировать телефон. Когда она отказалась это делать, полицейские попросили задержанного парня, который находился рядом с Китаевой, выйти. Он мог быть единственным свидетелем происходящего. Китаева осталась одна в помещении с четырьмя сотрудниками полиции. Один из них применял к девушке силу, другой оказывал психологическое давление.

«Сначала один ударил мне по ноге своей ногой, потом сказал: "Ну все, сейчас будем пакетом душить". У них там был прямо пакет из "Пятерочки". Он мне надел его на голову, начал слегка тормошить, — рассказала Китаева. — При этом он не то чтобы душил, а, скажем так, тряс мне голову. В конце он толкнул так, что я упала со стула. Он сказал: "Так, садись быстро, сейчас будем электрошокер применять. Электрошокер вообще не оставляет никаких следов" Я начала кричать: "Помогите, что вы делаете!". Он просто провел у себя по лицу рукой и остался красный след. Он сказал: "Я скажу, что ты меня поцарапала, а это уже статья — нападение на сотрудника полиции"».

Сестра Елены Китаевой Александра рассказала, что в отделе полиции ее сначала грубо досмотрели. По словам девушки, ее запугивали, говорили, что если она будет делать «все, как нужно, то все будет легко», а если девушка будет сопротивляться, то у нее «будут проблемы». Потом у Китаевой забрали паспорт, телефон, взяли некоторые вещи. Ее завели в комнату, где были две женщины и двое мужчин. Они записали адрес девушки, и, когда она отказалась сдавать отпечатки пальцев, присутствовавшие в комнате начали очень громко кричать и материться.

«Сначала это делали мужчины, они близко подходили, были без масок, не сохраняя дистанцию, — рассказала задержанная. — <...> Потом он (один из мужчин — ред.) сжал мне правую руку и сказал: "Сейчас будем ломать тебе пальцы". Потом одна из женщин начала кричать и говорить: "Мой ребенок сейчас сидит дома". Она схватила меня за лицо и не ударила, но как бы ткнула. Потом подошел второй мужчина и тоже начал заламывать мне руки и пытаться выломать пальцы. У меня ссадина на мизинце. Потом они меня оба скрутили и начали насильно черным роллером водить по моим пальцам. Я сопротивлялась <...>, просила адвоката, на что они смеялись и говорили: "Девочка, какой тебе адвокат"».

В итоге Александру скрутили и, по ее словам, положили на стол, сняв таким образом отпечатки пальцев. Она при этом сопротивлялась. Позже девушку отправили в камеру. «Там тоже подходили, что-то могли сказать. На вопрос о том, где находится моя сестра, отвечали, что ее убили, потом — что танцует для них стриптиз. В итоге все свелось к тому, что температура у нее 36,6 и все хорошо», — рассказала Китаева.

Накануне Симоновский суд Москвы на заседании в Мосгорсуде заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», как того требовала ФСИН. В итоге, с учетом отбытого домашнего ареста, он проведет два года восемь месяцев в колонии общего режима.

После решения суда протестующие вышли в центр Москвы, всего за вчерашний день были задержаны как минимум 1145 человек в столице (по информации «ОВД-Инфо»), 248 — в Петербурге. Общее число задержанных, по данным проекта, превысило 1,4 тысячи человек.