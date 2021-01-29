Суд отправил под домашний арест Олега Навального и главу «Альянса врачей» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта брата политика Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Тверского суда

обновлено 19:35 Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву тоже отправили под домашний арест.

Ранее такую же меру пресечения на тот же срок суд избрал в отношении координатора московского штаба Олега Степанова. Решения о мере пресечения по этому делу также ожидают участница Pussy Riot Мария Алехина и юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь.

Дело по ст. 236 УК было возбуждено в связи с несанкционированными протестами 23 января. В Москве в акции, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Всего в связи с протестами в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», было возбуждено примерно 20 уголовных дел.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента