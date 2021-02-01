Суд отправил под домашний арест Киру Ярмыш по «санитарному делу»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Адвокат Вероника Полякова сказала «Новой газете», что решение суда будет обжаловано.

Ранее по этому же делу под домашний арест были отправлены глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, брат Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Дело по ст. 236 УК было возбуждено в связи с несанкционированными протестами 23 января. В Москве в акции, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. Всего в связи с протестами 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», возбуждено уже несколько десятков уголовных дел в разных регионах России.

Перед акцией 23 января Ярмыш арестовали на девять суток. Тогда на нее составили ;два протокола — о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), так как она не открыла дверь силовикам, и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП).

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента