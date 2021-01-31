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Обновляемый гид «Новой» по преследованиям протестующих

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№ 9 от 29 января 2021

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ОНЛАЙНОбновлено 51 год назад

Митинги 31 января

Политика1

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Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

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Теги:
kn, навальный, задержания, акции протеста
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