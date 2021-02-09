Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Материал «Медиазоны»

Блогеру из Бурятии дали 25 суток. Из‑за голодовки его госпитализировали, но он обязан вернуться в изолятор

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 13 от 8 февраля 2021

Читать номер

«В случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности»: Песков — об акции сторонников Навального с фонариками

Политика382

382
 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил об ответственности за несогласованные акции на фоне планов сторонников политика Алексея Навального провести 14 февраля акции с фонариками. Об этом пишет ТАСС.

«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал Песков. При этом он затруднился ответить на вопрос, будут ли сообщения о планах расцениваться как призыв к несанкционированным акциям.

Ранее сторонник Навального Леонид Волков предложил вечером 14 февраля жителям «больших российских городов» выйти во дворы, включить фонарики на телефонах, подняв их вверх.

Несанкционированные акции в поддержку Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», прошли в российских городах 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны около 10 тысяч человек по всей стране.

Теги:
песков, навальный, em

«Коммерсант»: власти предлагают обязать соцсети сделать бесплатным видеоконтент во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Общество752

752
 

Администрация президента и Минцифры в рамках эксперимента «Доступный интернет» хотят обязать операторов связи сделать бесплатным видеоконтент в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», чтобы они конкурировали с YouTube. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Помимо видео в соцсетях, операторов предлагают обязать предоставить бесплатный доступ к сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса. Один из источников «Коммерсанта» утверждает, что за включение видеоконтента в «Доступный интернет» якобы выступает в первую очередь АП. Однако другой собеседник издания заявил, что бесплатный доступ к нему продвигает глава Минцифры Максут Шадаев.

В качестве компенсации операторам предлагалось размещение на бесплатных сайтах рекламы и баннеров для перехода на платные ресурсы, а сами операторы просили налоговые вычеты с закупок оборудования, отмечает «Коммерсант». Но, по данным издания, конкретные предложения по компенсациям до сих пор не обсуждаются.

В «Ростелекоме», «МегаФоне», «Вымпелкоме», Tele2, «Одноклассниках», «Национальной Медиа Группе» и «Газпром-медиа» отказались от комментариев «Коммерсанту». В «ЭР-Телекоме» сказали, что не в курсе инициативы и к ее обсуждению приглашены не были. В МТС и «ВКонтакте» не ответили на запрос издания. В Минцифры после сдачи материала «Коммерсанту» сообщили, что «последовательно ведут работу по реализации проекта».

Идею о предоставлении бесплатного доступа к некоторым порталам и сервисам в январе прошлого года высказал президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. В апреле Минкомсвязи утвердило перечень «социально значимых» интернет-ресурсов. Туда вошли, в частности, связанное с «фабрикой троллей» РИА ФАН, популярный в 2000-х годах мессенджер ICQ и сайты Кремля.

Теги:
видео, соцсети, em, интернет
Больше интересного в вашей ленте
2 "шустрых" супа, которые мы полюбили с первой ложки (делюсь рецептами)
Вы будете видеть меньше такого
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством и предложил всем снимать квартиры, а не покупать: рассказываю почему я…
Вы будете видеть меньше такого
Стоянка автомобиля около водоёма
Вы будете видеть меньше такого
Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали
Вы будете видеть меньше такого
7 лучших трейлеров недели: Брюс Уиллис отправляется в космос, Эдди Мёрфи — в Африку, а Netflix — в постапокалипсис
Вы будете видеть меньше такого
Какое пальто купить на весну? 4 модные модели
Вы будете видеть меньше такого
Моно гусеничный внедорожный вездеход «Хомяк»
Вы будете видеть меньше такого
Ножи Mora - шведское качество за копейки
Вы будете видеть меньше такого
Отмена ИП в России: что будет означать для экономики
Вы будете видеть меньше такого
Обзор телевизора Philips 43 дюйма с 4K UHD, звук Dolby Atmos, быстрый Смарт ТВ, цена очень радует
Вы будете видеть меньше такого
«Норникель» получил штраф, у властей новые претензии. Что будет с акциями
Вы будете видеть меньше такого
Зачем вагонам метро "крючки" на торцах? Человек-метро пытается разгадать одну из загадок подземки
Вы будете видеть меньше такого
Как можно применить защиту от взыскания долга после отмены судебного приказа
Вы будете видеть меньше такого
Почему я недолюбливаю шипованные шины и на чем они у меня стоят
Вы будете видеть меньше такого
Обзор Samsung Odyssey G9: лучшего игрового монитора 2020 года
Вы будете видеть меньше такого
Даниил Серохвостов: "Мне ещё нужно заслужить место во взрослой сборной своими результатами"
Вы будете видеть меньше такого
В Работе Twitter в РФ произошел массовый сбой
Вы будете видеть меньше такого
Патологический язык массовой науки
Вы будете видеть меньше такого
Назвали список айфонов, которые уже не обновятся до iOS 15. Среди них легендарные модели
Вы будете видеть меньше такого
5 правил жизни датчан, которые вас сильно удивят
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera