ХАКАТОН
Пролить свет на важные проблемы общества и получить 110 тыс рублей: открыта регистрация на «Прожектор 2021»
Материалы
Рубрики
Темы
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
Свежий выпуск
№ 8 от 27 января 2021Читать номер
СК: фигурант второго дела о нападении на полицейских во время акции во Владивостоке пришел с повинной
Во Владивостоке подозреваемый в применении насилия в отношении силовиков (ст. 318 УК) на несанкционированной акции 23 января, пришел в управление СК по Приморью с повинной. Об этом сообщила «Коммерсанту» старший помощник руководителя управления Аврора Римская.
Подозреваемому вменяется избиение двух полицейских. По версии следствия, он нанес одному силовику «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела». Его объявили в розыск.
Это одно из двух дел о применении насилия к силовикам во время протестов 23 января во Владивостоке. В рамках первого был задержан 28-летний житель города. По версии следствия, он «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела». 25 января суд его арестовал.
Акции протеста в поддержку политика Алексея Навального прошли во многих российских городах в минувшую субботу. «Коммерсант» оценил число участников акции во Владивостоке примерно в три тысячи человек, власти же сообщали о 300-500 участниках. По последним данным «ОВД-Инфо», в городе в связи с протестами были задержаны как минимум 44 человека.