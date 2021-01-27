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№ 8 от 27 января 2021

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СК: фигурант второго дела о нападении на полицейских во время акции во Владивостоке пришел с повинной

Общество2

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Во Владивостоке подозреваемый в применении насилия в отношении силовиков (ст. 318 УК) на несанкционированной акции 23 января, пришел в управление СК по Приморью с повинной. Об этом сообщила «Коммерсанту» старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

Подозреваемому вменяется избиение двух полицейских. По версии следствия, он нанес одному силовику «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела». Его объявили в розыск.

Это одно из двух дел о применении насилия к силовикам во время протестов 23 января во Владивостоке. В рамках первого был задержан 28-летний житель города. По версии следствия, он «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела». 25 января суд его арестовал.

Акции протеста в поддержку политика Алексея Навального прошли во многих российских городах в минувшую субботу. «Коммерсант» оценил число участников акции во Владивостоке примерно в три тысячи человек, власти же сообщали о 300-500 участниках. По последним данным «ОВД-Инфо», в городе в связи с протестами были задержаны как минимум 44 человека.

Теги:
протесты, владивосток, следственный комитет, em
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