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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
«ОВД-Инфо»: число задержанных на протестах в России превысило две тысячи человек
На сегодняшних несанкционированных акциях протеста в российских городах были задержаны как минимум 2119 человек. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на данные «ОВД-Инфо». До этого было известно о 2090 задержанных.
Проект пишет о 469 задержанных в Москве (по данным полиции, там в протестах приняли участие около двух тысяч человек, в том числе журналистов). По крайней мере 211 человек задержали в Петербурге. Более 100 задержанных также в Красноярске (194), Владивостоке (120) и Новосибирске (103).
Протестующие выходят на улице российских городов уже вторые выходные подряд, требуя освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево после лечения и реабилитации в Германии. Всю прошлую неделю шли задержания сторонников политика, как и до первых акций, которая прошла 23 января.
Управления Следственного комитета в восьми регионах возбудили уголовные дела о «применении насилия в отношении силовиков» на протестах в прошлую субботу. Несмотря на это, штабы Навального по всей стране объявили новые акции.
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