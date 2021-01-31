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№ 9 от 29 января 2021

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«ОВД-Инфо»: число задержанных на протестах в России превысило две тысячи человек

Общество86

86
 

На сегодняшних несанкционированных акциях протеста в российских городах были задержаны как минимум 2119 человек.  Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на данные «ОВД-Инфо».  До этого было известно о 2090 задержанных.

Проект пишет о 469 задержанных в Москве (по данным полиции, там в протестах приняли участие около двух тысяч человек, в том числе журналистов). По крайней мере 211 человек задержали в Петербурге. Более 100 задержанных также в Красноярске (194), Владивостоке (120) и Новосибирске (103). 

Протестующие выходят на улице российских городов уже вторые выходные подряд, требуя освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево после лечения и реабилитации в Германии. Всю прошлую неделю шли задержания сторонников политика, как и до первых акций, которая прошла 23 января.

Управления Следственного комитета в восьми регионах возбудили уголовные дела о «применении насилия в отношении силовиков» на протестах в прошлую субботу. Несмотря на это, штабы Навального по всей стране объявили новые акции.

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Теги:
навальный, задержания, россия, em, протесты
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