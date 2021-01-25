Суд арестовал подозреваемого в применении насилия к силовику во время субботних протестов во Владивостоке

Суд арестовал на два месяца фигуранта дела о нападении на росгвардейца во время несанкционированной акции 23 января во Владивостоке. Об этом сообщили РИА Новости в управлении СК по Приморью.

Об аресте подозреваемого ходатайствовало следствие. Его имя не уточняется.

СК возбудил два дела о применении насилия к силовикам на протестах 23 января во Владивостоке. В рамках первого дела силовики задержали 28-летнего жителя Владивостока. По версии следствия, он «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела».

Второе дело возбудили, так как «неизвестный» нанес старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД «не менее двух ударов руками в область головы и тела». В сообщении РИА Новости говорится, что его ищут, но глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пишет в своем телеграм-канале, что по делам о нападении на силовиков во Владивостоке задержаны и взяты под стражу двое подозреваемых.

«Коммерсант» оценил число участников субботней несогласованной акции во Владивостоке примерно в три тысячи человек, власти же сообщали о 300-500 участниках. По последним данным «ОВД-Инфо», в городе в связи с протестами были задержаны как минимум 36 человек. Всего из-за акций в разных регионах России возбуждено уже более десяти уголовных дел.