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№ 8 от 27 января 2021Читать номер
В Мурманске задержали главу штаба Навального
В Мурманске задержали координатора местного штаба Алексея Навального Виолетту Грудину. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Грудину доставили в отдел полиции по Октябрьскому округу. На нее составили протокол за организацию акции протеста 23 января (20.2 ч.2 КоАП). Кроме того, Грудина сообщила, что на нее составляют еще один протокол по той же статье — за призывы к акции.
Она также рассказала, что ее везут в Октябрьский районный суд.
Ранее по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАп) на 11 суток арестовали координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина. Помимо него, на 10 суток арестовали координатора штаба Навального в Ярославле, координатора петербургскогого штаба арестовали на 6 суток, екатеринбургского — на 10 суток, уфимского — на 5 суток.
Теги:акции протеста, sf, мурманск, штаб навального, задержания
Силовики пришли с обысками к Навальному и к его сторонникам
Силовики пришли с обыском в квартиру политика Алексея Навального в Марьино, а также домой к его сторонникам. Об этом в своем твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.
По словам Жданова, сейчас в квартире находится брат политика Олег Навальный. Одновременно с этим силовики ломают дверь в квартиру на Автозаводской, где сейчас находится супруга оппозиционера Юлия Навальная.
Также полицейские проводят обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией и в студии «Навальный LIVE», где сейчас находится Любовь Соболь. Кроме того, оперативные действия начались дома у отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова и у помощника мундепа Юлии Галяминой Николая Касьяну. Самого Касьяна нет дома.
Обыски также проводятся по адресу, где прописан член Федерального комитета Либертарианской партии Игорь Ефремов.
Жданов сообщил, что визит силовиков может быть связан с уголовным делом о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января. В материалах уголовного дела, возбужденного по этой статье в минувшую субботу, упоминались аккаунты главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова.
Сам Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». Туда на 30 суток его отправил Химкинский районный суд, заседание которого проходило прямо в отделе полиции. Задержание политика связано с требование ФСИН заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».
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