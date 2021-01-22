Суд оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь на 250 тысяч рублей по административному делу о призывах к участию в завтрашних несанкционированных протестах. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Владимир Воронин.

На Соболь накануне составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Воронин добавил, что решение суда планируется обжаловать.

Соболь задержали накануне, когда она была в машине вместе с защитником. К ней в ОВД по Донскому району в течение четырех часов не пускали Воронина, защитник решил подать жалобу на действия правоохранителей.

В связи с планирующимися протестами вчера были задержаны и другие сторонники Навального, в том числе сотрудник ФБК Георгий Албуров пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Последнюю суд арестовал на девять суток. Сегодня задержания сторонников Навального продолжись в ряде российских городов.

Команда политика анонсировала несанкционированные акции в поддержку оппозиционера после того, как 17 января его сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию, задержали в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток.

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента