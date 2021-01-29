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№ 9 от 29 января 2021Читать номер
Адвокаты пострадавшей от удара полицейского Маргариты Юдиной обратились в СК
Денис Коротковкорреспондент отдела расследований
Адвокаты «Команды 29», представляющие интересы жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, просят Следственный комитет сообщить, какое решение было принято по ранее поданным заявлениям о возбуждении уголовного дела против полицейского, ударившего ее во время протестной акции в Петербурге 23 января. Об этом сообщили «Новой газете» в самой организации.
Ранее в СК с просьбой привлечь полицейского к уголовной ответственности обратились уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и правозащитник Динар Идрисов. В СК подал обращение и петербургский депутат Борис Вишневский.
«Это дело публичного обвинения, следовательно, заявление от самой Маргариты о возбуждении дела не требуется, — уточнил «Новой» адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов. — При этом все основания для возбуждения дела в СК имеются. Дальнейшее решение Маргарита примет совместно с адвокатами, когда получит ответ от ведомства на поданное сегодня заявление. Сейчас нам нужно понять, предпринял ли СК уже какие-то шаги».
Смирнов отметил, что уже прошло достаточно времени с момента первых публикаций в СМИ о нанесении Юдиной травмы силовиком. «Сроки принятия Следственным комитетом решения по этому делу истекли», — добавил он.
Один из сотрудников правоохранительных органов ударил Юдину 23 января, когда она поинтересовалась причиной задержаниямужчины, которого силовики вели под руки. В ответ она получила удар ногой и упала. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Полицейский, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало». Юдина якобы приняла извинения, но позже объяснила, что растерялась из-за произошедшего и будет требовать привлечения силовика к ответственности.
26 января Юдина почувствовала себя хуже и была повторно госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга. Там она находилась до выписки 29 января.
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