Россия выслала трех дипломатов (немецкого, польского и шведского). Об этом сообщил EU Observer со ссылкой на источники в ЕС. Позже российский МИД подтвердил это.

Причиной произошедшего стало участие дипломатов в несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Российское дипведомство уточнило, что речь идет о сотрудниках генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства ФРГ — в Москве, участвовавших в протестах в столице 23 января. Они должны покинуть Россию в ближайшее время. Имен высылаемых из России МИД и EU Observer не назвали.

обновлено 17:59 Российского посла вызвали в МИД Польши. Он уточнил РИА Новости, что ему заявили о намерении выслать в ответ российского дипломата.

Выслать дипломатов российские власти решили на фоне переговоров главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Верховный представитель Евросоюза призвал освободить Навального и провести полное расследование его отравления.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — политик должен будет провести в колонии 2 года 8 месяцев. На заседание приехали около 20 дипломатов. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера, на которых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны тысячи человек. В Москве и Петербурге были задержания и 2 февраля, всего по всей стране в тот день, по информации проекта, задержали почти 1,5 тысячи человек.