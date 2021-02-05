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Что чувствуешь, когда тебя увольняют с работы за политические взгляды. Новый материал «Медиазоны»
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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Россия выслала трех европейских дипломатов из-за участия в акциях в поддержку Навального
Россия выслала трех дипломатов (немецкого, польского и шведского). Об этом сообщил EU Observer со ссылкой на источники в ЕС. Позже российский МИД подтвердил это.
Причиной произошедшего стало участие дипломатов в несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Российское дипведомство уточнило, что речь идет о сотрудниках генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства ФРГ — в Москве, участвовавших в протестах в столице 23 января. Они должны покинуть Россию в ближайшее время. Имен высылаемых из России МИД и EU Observer не назвали.
обновлено
17:59 Российского посла вызвали в МИД Польши. Он уточнил РИА Новости, что ему заявили о намерении выслать в ответ российского дипломата.
Выслать дипломатов российские власти решили на фоне переговоров главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Верховный представитель Евросоюза призвал освободить Навального и провести полное расследование его отравления.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — политик должен будет провести в колонии 2 года 8 месяцев. На заседание приехали около 20 дипломатов. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».
Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера, на которых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны тысячи человек. В Москве и Петербурге были задержания и 2 февраля, всего по всей стране в тот день, по информации проекта, задержали почти 1,5 тысячи человек.
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