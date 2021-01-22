Сотрудника ФБК Георгия Албурова арестовали на 10 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова на десять суток. Об этом он сам сообщил в твиттере, информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Суд признал Албурова виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП)

Албурова задержали накануне и оставили в ОВД на ночь.

Помимо него, сегодня суд на трое суток арестовал юриста ФБК Владлена Лося по статье 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и на девять суток арестовал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за «призывы» к акции 23 января. Юриста ФБК Любовь Соболь суд оштрафовал на 250 тысяч рублей по административному делу о призывах к участию в завтрашних несанкционированных протестах. Сегодня задержания сторонников Навального продолжись в ряде российских городов.

Команда Навального анонсировала несанкционированные акции в поддержку оппозиционера после того, как 17 января его сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию, задержали в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток.

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента