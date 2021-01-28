В квартире у родителей московского мундепа Константина Янкаускаса проходит обыск

Силовики проводят обыск в московской квартире у родителей муниципального депутата Константина Янкаускаса. Об этом «Новой газете» сообщил сам Янкаускас.

«Мне ничего не сообщили. Мама позвонила и сказала, что к ним ломятся в дверь, они пытаются сдержать их (силовиков — ред.) до приезда адвокатов. По какой статье проходят обыски — неизвестно», — заявил Янкаускас «Новой».

Он предположил, что причина следственных действий — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК), из-за которого накануне после массовых обысков задержали многих оппозиционеров и сторонников Навального, или дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (ст. 151.2 УК) — с утра 28 января против соратника Навального Леонида Волкова возбудили дело именно по этой статье. Янкаускас добавил, что не живет в квартире родителей уже восемь лет.

Силовики также проводят обыск к московского мундепа Люсе Штейн, которую специально для следственных действий забрали из спецприемника. По какому адресу и по какому делу происходит обыск адвокату Мансуру Гильманову, который представляет интересы Штейн, не уточнили.

Накануне, 27 января, силовики провели около 15 обысков: в офисе ФБК, студии «Навальный.LIVE», дома у Навального, где в этот момент была его жена Юлия, а также у других сторонников Алексея Навального.

В квартиру матери главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова также пришли силовики: они провели там около четырех часов и изъяли жесткий диск. Обыск накануне прошел и у Люси Штейн — у нее изъяли компьютер и телефон.

После следственных действий пять человек — брат политика Алексея Навального Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина, Любовь Соболь, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов — стали подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК). Им грозит до двух лет лишения свободы.