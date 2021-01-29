Суд в Санкт-Петербурге арестовал Андрея Ломова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 22 марта Андрея Ломова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста 23 января (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Ломов, находясь на проезжей части Невского проспекта вместе с другими неустановленными лицами, «не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела в область груди, правого и левого плеча» одного из сотрудников полиции и «не менее двух раз толкнул руками и корпусом в область груди, правого и левого плеча» второго сотрудника.

Вину, как сообщает пресс-служба суда, Ломов признал частично.

Ранее в Москве по этой же статье суд арестовал до 28 марта Ольгу Бендас. Как считает следствие, она нанесла сотруднику полиции «несколько ударов в область туловища» во время участия в акции протеста около Пушкинской площади. Женщина дала признательные показания.

Кроме нее, в столице по делу о применении насилия в отношении представителя власти арестовали таксиста Валерия Евсина, а также Сайд-Мухаммада Джумаева, Евгения Есенова и Тимура Салихова. Александру Мучаеву, обвиняемому по той же статье, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

TikTok-блогера Константина Лакеева суд арестовал по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции.