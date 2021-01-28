Против Леонида Волкова возбудили уголовное дело из-за «призывов» к подросткам участвовать в протестных акциях

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) против соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге «YouTube» публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января», — заявили в СК.

Одновременно с этим столичная прокуратура предупредила москвичей о негативных последствиях участия в акциях протеста 31 января. Предостережение вынесли и руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний — о недопустимости распространения призывов к «несогласованным публичным мероприятиям и массовым беспорядкам».

Накануне у других сторонников политика Алексея Навального, которого суд в отделе полиции отправил в СИЗО на 30 суток, прошли обыски. Оперативные действия также прошли в офисе Фонда борьбы с коррупцией* и студии канала «Навальный. Live». В итоге силовики задержали юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Олега Навального, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву. По словам директора ФБК Ивана Жданова, они стали фигурантами дела о нарушении санитарных норм во время митинга 23 января.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента