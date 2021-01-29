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№ 9 от 29 января 2021

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Суд отправил под домашний арест главу московского штаба Навального

Общество81

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Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест главу московского штаба Навального Олега Степанова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК). Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда. 

Фото: пресс-служба Тверского суда

Меру пресечения Степанову избрали до 23 марта. О домашнем аресте для координатора московского штаба ходатайствовало следствие. Решения о мере пресечения по этому делу также ожидают участница Pussy Riot Мария Алехина, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и брат политика Алексея Навального Олег Навальный. 

Они стали подозреваемыми после того, как силовики провели массовые обыски в квартирах сторонников Навального, активистов и журналистов по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Дело возбудили после акции протеста 23 января, в которой, как утверждает оперативный штаб, Москвы участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом.

Кроме этого, соратника Навального Леонида Волкова объявили в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. Накануне Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК). 

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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Теги:
sf, санитарное дело, домашний арест, em
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