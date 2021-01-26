Спецкоры «Новой газеты» Васильчук и Кирпанова написали заявления на силовиков, которые ударили их на акции протеста 23 января

Специальные корреспонденты «Новой газеты» Татьяна Васильчук и Елизавета Кирпанова написали заявления с просьбой привлечь к ответственности неустановленных силовиков после того, как им нанесли травмы во время освещения протестов в Москве 23 января.

Журналисты «Новой» пришли на опрос в управление собственной безопасности (УСБ) МВД по Москве. Полиция получила информацию о применении к ним силы из травмпункта.

Кирпанова и Васильчук по отдельности рассказали правоохранителям о месте и времени нападения, предоставили справки из травматологии, а также редакционные задания.

УСБ МВД также произвело осмотр места происшествия на Пушкинской площади, сотрудники зафиксировали его на фото и составили протокол.

Полицейские интересовались у Елизаветы Кирпановой, какую позицию занимает «Новая газета» по отношению к протестам в поддержку Алексея Навального, а также спрашивали о характере прошедшей акции: высказывали ли протестующие критические комментарии или только выступали в защиту Навального.

23 января Елизавету Кирпанову ударили дубинкой по голове во время работы на Пушкинской площади. Она была в ярком светоотражающем жилете для прессы. Кирпанова оказалась в центре толпы, где стояли сотрудники ОМОНа. Ее повалили на землю вместе с другими журналистами и протестующими и начали избивать. Затем людей растолкали, и Кирпановой удалось выбраться.

Татьяну Васильчук ударили дубинками по спине и по голове на Пушкинской площади, возле пешеходного перехода к зданию «Известий». Это произошло во время давки, когда силовики валили людей на землю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил насилие силовиков по отношению к журналистам тем, что «само положение дел не давало возможности идентифицировать каких-то журналистов» и «методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело». Все сотрудники «Новой газеты» работали на акции протеста в ярких желтых жилетах с крупной надписью «Пресса» и с пресс-картами на груди, а также имели при себе редакционные задания.

Во время протестов в минувшую субботу силовики также разбили объектив фотографа «Новой» Виктории Одиссоновой. ОМОН избил и корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову. «Правозащита Открытки» отмечает, что ей тоже позвонили из УСБ и пригласили на опрос. Фотографа Евгения Фельдмана на акции один из полицейских схватил за шею и удерживал так примерно полминуты. Его задержали, но быстро отпустили. Силовики препятствовали деятельности и других журналистов, как сообщила Русская служба «Би-би-си».