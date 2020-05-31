Завидово самозанятым

2020-й войдет в историю как год, когда закончилась нефть. Не в физическом смысле слова — на энергетическом рынке еще никогда не было такого избытка предложения. Но как символ власти, влияния и богатства углеводороды окончательно канули в прошлое.

Котировки на российские сорта в марте и апреле опускались ниже себестоимости, а потом весь мир заговорил об «отрицательных ценах на нефть». Когда в мире закончится карантин, процесс декарбонизации и перехода на экологически чистое топливо только ускорится.

Но в российской экономике приоритеты расставлены по-старому: в кризис помощь получают крупные госкомпании и друзья Кремля, извлекающие из недр сырьевую ренту, а не малый бизнес и самозанятые. Проект «Кафка-Zаговор» представил себе, как может выглядеть поход элит за льготами в постнефтяную эпоху.

Комикс: Алексей Иорш

«Поход главы „Роснефти“ за государственной помощью снова удался»

Максим Авербух директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка

— Судя по всему, очередной поход главы «Роснефти» за государственной помощью снова удался: 23 мая президент поручил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос об установлении спецтарифов РЖД и «Транснефти» на транспортировку нефти и нефтепродуктов на два года, то есть до окончания действия сделки ОПЕК++.

Ответственным за выполнение поручения президента указан глава правительства, которому предписано принять решение — если будет сочтено, что оно необходимо. Как вы понимаете,

само поручение президента предполагает, что решение будет принято. И принято в пользу «Роснефти».

Знатокам аппаратных игр это стало понятно практически сразу, стоило только «Транснефти» выйти в публичное поле с заявлением о «непонимании разницы между тоннами и баррелями» — тем, кто имеет доступ к уху президента, такие действия ни к чему. РЖД скромно отметили, что и раньше 40% перевозок «Роснефти» по железнодорожной сети проводилось по пониженным тарифам.

В принципе, можно было бы говорить о том, что теперь «Транснефть» и РЖД заплатят в государственный бюджет меньше дивидендов и налога на прибыль, но после истории с отказом государства помочь оставшемуся в карантин без зарплаты населению такого рода рассуждения лишены всякого смысла.

Эти деньги не для нас с вами, а кто из трех государственных корпоративных монстров победит — нам без разницы.

Для нас же важно, что помощь от госкомпаний получит компания негосударственная — после обмена венесульских активов «Роснефти» на часть принадлежащих государству акций крупнейшей российской нефтяной компании госпакет акций «Роснефти» перестал быть контрольным и лишь немногим превышает 40%. То есть мы видим, как

частная компания успешно выбивает для себя льготы у государства.

Можно вспомнить о том, что в таком сложном финансовом положении «Роснефть» оказалась в некотором роде собственными усилиями, пролоббировав разрушение Россией сделки ОПЕК+, следствием чего стала ценовая война России и ОПЕК. С другой стороны, всемирный карантин внес в дело понижения спроса и стоимости нефти куда большее участие, чем Игорь Сечин.

Авторы: Арнольд Хачатуров, Алексей Иорш

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин