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Нефтяное проклятье

«Кафка-Zаговор» и Михаил Ходорковский узнали, что на самом деле привело к кризису на нефтяном рынке. Комикс

Общество

 

Из-за пандемии снизился спрос на нефть, Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о снижении объема добычи, и рубль обвалился. Решение порвать сделку с ОПЕК пролоббировала «Роснефть». Тем временем Гаагский суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, а правоохранительные органы расследуют уже третье дело в отношении компании, чьи активы больше десяти лет принадлежат Игорю Сечину. Связаны ли эти события? Версия проекта «Кафка-Zаговор».

Комикс: Александр Егоров для «Новой газеты»

«Команда Сечина решает свои проблемы за счет кошельков граждан»

Михаил Ходорковский
общественный и политический деятель, экс-глава нефтяной компании ЮКОС

— Не стоит думать, что я каждый день вспоминаю про ЮКОС. Была такая семилетняя страница в моей биографии, но до нее было еще несколько аналогичных историй с иными бизнесами, ставшими «миллиардниками», хотя про них почти не говорят. Были бизнесы и после, но про них не говорю уже я.

В нефтянке, как и в стране в целом, работают, поверьте, очень приличные люди. Может, их и хотели бы испортить, но, к счастью, не получается. Поэтому весь разговор — о качестве управления.

Известно, что хорошее управление страной добавляет 2-3% ВВП, плохое — отнимает столько же (я не говорю про катастрофические сценарии).

Даже большая компания все же менее инерционна, чем целая страна, поэтому там плюсы и минусы несколько больше.

Наша команда за 7 лет добавила 100% к запасам ЮКОСа, добыче и переработке, а прибыль — прибыль просто появилась и стала достойной компании таких размеров. Капитализация в результате выросла в 30 раз, а мы с коллегами из команды управленцев получили меньше 10% от ее прироста.

Получив в свои руки «Роснефть», ЮКОС и «Башнефть», купив ТНК-BP, получив кучу льгот и участков для добычи, за пятнадцать лет команда Игоря Сечина «уронила» суммарную капитализацию этих частей почти втрое (в сопоставимых ценах). И при этом дважды (в 2014 году и сейчас) обрушила вдвое курс рубля — то есть решили проблемы своего хозяйствования за счет кошельков граждан. Достойный успех управленческого труда!

Так и хочется спросить: Игорь Иванович, нет ли у вас желания возместить стране хотя бы 10% из своего кармана?

Авторы: Сергей Лебеденко, Александр Егоров 

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин

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Теги:
нефть, ходорковский, юкос, кафка-кодекс, абсурд, комикс

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