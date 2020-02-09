Лысый — волосатый

Комикс: Алексей Иорш для «Новой газеты»

«Серьезных людей привлекли к подобию детской игры»

Илья Шаблинский профессор, доктор юридических наук

— Вся кутерьма вокруг конституционных поправок затеяна из-за одной единственной нормы — нормы о Государственном совете. Этот институт, судя по всему, имеет особое значение для главы нашего государства. Все остальные поправки высыпаны из «пакета», главным образом, для того, чтобы привлечь или отвлечь внимание наблюдателей. Ну или в качестве приманки, рассчитанной на разные категории публики.

Например, индексация пенсий — для самой наивной категории пенсионеров, не успевших понять, что от уже действующей нормы об индексации, практически, нет пользы, как и нет надежды на реальное и серьезное увеличение копеечных пенсий. Или — приоритет национального закона над международным правом: это для наших суперпатриотов, которым просто важно еще раз услышать что-то на излюбленную тему.

И так далее. Тут дело в том, что вообще конституции нужны главным образом для того, чтобы устанавливать ограничения для власти.

Если же вся основная власть сосредоточена в одних руках, конституционный текст поневоле становится полем для вышивания цветочков и виньеток.

Вот тут-то и понадобилась целая рабочая группа, состоящая, в общем, из известных и очень известных людей: врачей, спортсменов, писателей, режиссеров, пары юристов, которым было дано право вышивать виньетки, там где главой государства было указано поле. И началось! Срывание властной рукой охранного покрывала с текста Основного закона породило восторг и азарт по поводу внесения в конституционный текст все новых и новых поправок — дополняющих, уточняющих, детализирующих, украшающих президентские идеи.

Серьезных людей привлекли к подобию детской игры. Но, конечно, весьма дорогой, красивой, масштабной, хорошо оплаченной. С привлечением известных аниматоров.

Что-то вроде написания гигантского письма Властному Деду Морозу — от всех умных и послушных детишек страны.

И вот — кипит работа в разных уголках большого полотна!

По самой середке предполагается разместить упоминания о Боге. С краю — идеи о поддержке семьи, науки и культуры. Отдельно — детей. С другого края — статьи об охранении культурного наследия — русского языка и языках народов России. А еще чуть пониже — о заповедниках и особо охраняемых природных зонах, а также территориях, где размещены военные и стратегические объекты. А еще — о пожизненном статусе для некоторых особо отличившихся сенаторов, лидеров нации. Вот прекрасная идея! А еще — где-нибудь с краю статейку о возможности размещения государственных органов не только в столице. С мест требуют: обязать магазины «Пятерочка» — чтоб работало всегда не меньше трех касс! Очень хорошо. Можно, в статью 114 (о полномочиях правительства — «Новая»)…

Дети входят в азарт, стараются. Украшают большое письмо Дедушке. Они точно знают, что он есть. И обязательно прочтет их письмо, и в урочный час прилетит и раздаст подарки.

Авторы: Леонид Никитинский, Алексей Иорш

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин