«Взывали к мужскому достоинству»

Митинг против договора о границе. Фото: телеграм-канал @ingushetia_2018

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни втайне от народа изменили границы своих республик, после чего часть ингушских земель отошли Чечне. Когда о соглашении стало известно, в Ингушетии начались протесты. В марте 2019 года в Магасе прошел митинг, после которого более тридцати человек были арестованы по обвинению в применении насилия к представителям власти. Так появилось ингушское «болотное дело».

В октябре Минюст потребовал ликвидировать Совет тейпов ингушского народа — по сути объявив родовые общины республики вне закона. В конце декабря 2019 года против восьми лидеров протестного движения — старейшин и уважаемых в республике людей — возбудили дело о создании экстремистского сообщества. Проект «Кафка-Zаговор» разбирался в теме «ингушского подполья».

Комикс: Алексей Иорш для «Новой газеты»

«Экстремистским сообществом названо обычное сотрудничество граждан»

«Мемориал» правозащитный центр

— Осенью 2018 года Ингушетия показала всей России, что можно мирно и без опасности для правопорядка проводить многодневные многотысячные акции протеста. Для этого от организаторов и участников протеста нужны были организованность, дисциплина и ответственность, а от республиканской власти — спокойствие и мудрость.

Федеральная власть не могла это стерпеть.

Именно поэтому весной 2019 года, когда в Ингушетии возобновились протесты, было принято решение об их силовом подавлении, и 27 марта командированные из других регионов росгвардейцы были брошены на разгон мирной акции. Поэтому же сотрудники Следственного комитета России на протяжении девяти месяцев выполняли заказ: довести до обвинительного приговора дело об «организации насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти», возбужденное против лидеров протестного движения. Но этого показалось мало.

Теперь, основываясь на поступившем из Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО рапорте, следователи обвиняют Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а Бараха Чемурзиева, Ахмеда Погорова, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева и Зарифу Саутиеву — в участии в этом экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, до 6 лет лишения свободы). <...> В качестве примеров «преступных деяний» следователи приводят:

— призыв Ужахова совместно с другими лицами к проведению несогласованного митинга 4 октября 2018 года;

— видеообращение Барахоева с требованием к депутатам Народного Собрания Ингушетии о принятии участия в «Шариатском суде» 15 декабря 2018 года;

— участие Барахоева в «ранее незаконно инициированном «Шариатском суде», где тот выразил недовольство подписанием соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, и также назвал незаконным Постановление Конституционного Суда РФ по поводу этого соглашения. <...>

Новое уголовное дело в отношении людей, большинство из которых (Барахоев, Мальсагов, Нальгиев, Саутиева, Ужахов и Чемурзиев) ранее уже были объявлены организаторами «насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти», — не что иное, как признание нелепости и несостоятельности ранее выдвинутых обвинений. Ведь утром 27 марта 2019 года в ходе неспровоцированного жестокого силового разгона мирной протестной акции к столкновениям привели как раз безответственные действия власти, — а

лидеры протеста, наоборот, остановили тогда эскалацию насилия.

В связи с явной необоснованностью и политической мотивацией обвинений <...> «Мемориал» уже давно признал А. Барахоева, М. Мальсагова, И. Нальгиева, З. Саутиеву, М. Ужахова и Б. Чемурзиева политзаключенными. Новое уголовное дело ничего не меняет в этой нашей позиции. Изложенная в постановлении о возбуждении дела конструкция криминализует законную публичную деятельность. Обычное взаимодействие людей, простая самоорганизация и сотрудничество граждан названы распределением ролей в рамках «экстремистского сообщества». <...>

Правозащитный центр «Мемориал» считает новое уголовное дело, возбужденное в отношении Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Ахмеда Погорова, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева и Зарифы Саутиевой незаконным, необоснованным и политически мотивированным. Это очередной шаг на пути подавления законной общественной активности, прав и свобод не только жителей Ингушетии, но и граждан России в целом. Мы требуем прекратить незаконное преследование участников протестов в Ингушетии.

Заявление правозащитного центра полностью

Документы по делу Постановление о привлечении лидеров ингушских протестов в качестве обвиняемых в создании экстремистского сообщества

Авторы: Юлия Счастливцева, Алексей Иорш

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Вера Челищева, Евгения Сосина и Никита Гирин