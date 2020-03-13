Кто заказал Серебренникова?!

Это главный внесудебный вопрос «Театрального дела». В суде вот уже два с половиной года с нечеловеческим трудом пытаются доказать растрату 160 миллионов рублей. А публика, с изумлением наблюдающая регресс этого показательного процесса, гадает все об одном и том же: кто бы это мог быть? Публикуем версию, в которой уверены на 99%.

Комикс: Алексей Иорш для «Новой газеты»

«Судилище дало обратный эффект»

Ирина Прохорова главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»

— Для меня с самого начала было очевидно, что дело Кирилла Серебренникова планировалось как образцово-показательный процесс над созидательной частью общества, как символический приговор независимой постсоветской культуре, как расширение зоны цензуры и самоцензуры.

Парадоксальным образом это судилище дало обратный эффект: стремительную консолидацию сил, формирование протестного ядра общества. Постепенно расширяющийся пул социальных активистов стал влиять на ход последующих сфабрикованных политических дел («Новое величие», запрещенная в России «Сеть», истории Ивана Голунова и Юрия Дмитриева и т.д.), ломая властные сценарии уголовных процессов.

Правда, есть грустная ирония в том, что подлинный масштаб личности и деятельности Кирилла стал понятен за пределами театрального мира только «благодаря» судебным разбирательствам, широко освещавшимся в медиа.

Кафкианская фантасмагория дела Серебренникова далека от завершения, опасность обвинительного приговора по-прежнему высока, так что гражданскому обществу придется долго пребывать в состоянии мобилизации.

Авторы: отдел культуры «Новой газеты», Алексей Иорш

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин