Тайна «Роскосмоса»

Проект «Кафка-Zаговор» выяснил, с чем связаны систематические неудачи при строительстве космодрома «Восточный» и реализации других программ межпланетного масштаба.

Комикс: Настя Данилова для «Новой газеты»

«Сам состав гостайны является гостайной»

Иван Павлов руководитель правозащитного объединения «Команда 29»

— С 2014 года количество дел о шпионаже и госизмене в нашей стране выросло в несколько раз. Выявление внутренних врагов государства является одним из самых действенных психологических инструментов по разжиганию «ура-патриотизма» в массах.

Российское законодательство устроено так, что сам состав гостайны является гостайной. Это дает возможность выдвигать обвинения с легкостью. Уголовное дело может быть абсурдным, но это не помеха для вынесения по нему обвинительного приговора. К сожалению, так устроена в России правоохранительная система, но мы делаем все возможное, чтобы это изменить.

В 2018 году «Команда 29» опубликовала доклад «История государственной измены, шпионажа и государственной тайны в современной России». В процессе его подготовки были исследованы судебная статистика и практика по делам о госизмене, шпионаже, разглашении гостайны за 1997–2017 годы. Мы опирались на данные Судебного департамента Верховного суда, обследовали более 300 публикаций в СМИ, более 50 карточек дел на сайтах областных, краевых и районных судов, сайте Верховного суда и в системе ГАС «Правосудие», взяли 22 интервью у осужденных, их родственников и адвокатов.

С 1997 года, когда в России был введен новый Уголовный кодекс, за госизмену (ст. 275 УК) и шпионаж (ст. 276 УК) были осуждены порядка 100 человек (96 по данным Судебного департамента, 101 — по СМИ и другим открытым источникам). Эти цифры в несколько раз меньше тех, что называет президент Владимир Путин. Например, он сообщал, что только в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.

Секретность дел о госизмене и шпионаже дает следствию, обвинению и суду дополнительные возможности для нарушений: закрытые суды — все заседания по таким делам проходят в закрытом режиме, что нарушает право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство; секретные материалы — как минимум в 10 делах следствие незаконно засекречивало документы по делу или основывало обвинение на секретных приказах, с которыми запрещало знакомиться защите; ограничение прав адвоката — если в деле есть гостайна, защите не дают полноценно работать ни с секретными, ни с несекретными материалами; ограничение на распространение информации — как минимум в 13 случаях следствие рекомендовало обвиняемым или их родным не предавать дело огласке; суды скрывают карточки «секретных» дел на сайтах.

Не имея допуска, человек не может знать, что тайна, а что нет. Примерно четверть осужденных за госизмену — минимум 21 человек — не имели допуска к гостайне. 48 дел возбудили в отношении военнослужащих или служащих спецслужб, 17 дел — в отношении ученых.

Документы к сюжету Приговор заместителю руководителя «Спецстроя» Александру Загорулько по делу о хищениях при строительстве космодрома «Восточный»

Авторы: Леонид Никитинский, Настя Данилова

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