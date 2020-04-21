Корона российской эпидемии. Часть II

Первая часть комикса Смерть в Венеции: чума терпит поражение



Человечество праздновало победу над чумой, но и другие болезни копили силы, чтобы вновь обрушиться на цивилизацию. Пока ряду стран удалось справиться с эпидемией коронавируса, но России еще предстоит столкнуться с пиком заболеваемости. На передовой — российские медики. Кто одержит верх в этом противостоянии? Проект «Кафка-Zаговор» продолжает следить за историей борьбы с эпидемиями.

Комикс: Аскольд Акишин, Алексей Иорш (цвет) для «Новой газеты»

«От власти требуется не превратить зло в еще большее зло»

Николай Малышев доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы

— У нас есть два способа борьбы с эпидемиями. Самое главное – это вакцинация. Есть достаточно много известных заболеваний, которые предотвращаются вакцинацией. И даже мы знаем один случай в истории, когда болезнь удалось полностью ликвидировать с помощью вакцины. Это оспа. Уже полвека мы живем без этой болезни, которая вообще-то была очень заразной: в 1920-е – 1930-е годы от нее умирали десятки тысяч человек.

Также вакцинация помогает значительно снизить заболеваемость и тяжесть заболеваний. Корь планировали уничтожить к определенному сроку, но, к сожалению, это не получилось. Потому что тотальную вакцинацию населения по разным причинам обеспечить невозможно. Но за это время значительно снизилась заболеваемость и тяжесть заболевания.

COVID-19 – заболевание новое. Вакцину в самом ближайшем будущем мы не получим. На это уйдет примерно год. Так что без карантина, при всех его тяжелых последствиях, не обойтись. Так или иначе

большинство эпидемий на определенном этапе «самолимитируются», то есть они останавливаются.

Чаще всего это происходит тогда, когда примерно 60-70% населения вырабатывают иммунитет. Это происходит, когда люди встречаются с небольшими дозами возбудителя, которые не являются критичными для возникновения заболевания с клиническими признаками. Под воздействием этих маленьких доз возбудителя вырабатываются антитела, который защищают иммунитет от инфекции.

Например, мортусы — заключенные, которых в разгар эпидемии чумы выпускали из тюрем, чтобы они убирали улицы от трупов, вытаскивали тела из домов — довольно быстро выработали иммунитет, поскольку они работали в просмоленной ткани и масках, в которые набивали различные лечебные травы. Карантин в конечном счете спас Европу от чумы.

Поэтому карантин нужен и сегодня — с помощью него мы оттягиваем пик эпидемии, то есть тот момент, когда больницы перестанут справляться с потоком больных.

Можно поставить кучу коек, конечно. Но койки без должного оборудования, без ИВЛ, без кислорода, а особенно без персонала, бесполезны.

К тому же, до 5-10% медиков сами заболевают и вынуждены уйти на карантин, и их нагрузка перейдет оставшимся врачам, которые в результате перегруза сами начнут чаще заболевать.

Можно, конечно, спустить все на тормозах, допустить вспышку, иммунная прослойка тогда возникнет быстро. Но в этом случае мы получим огромную нагрузку на здравоохранение, и придется выбирать, как в Италии — кто останется в живых, а кого мы фактически убиваем. Результат – огромное количество жертв.

Сейчас мы вышли на довольно низкую летальность. Заболеваемость будет некоторое время повышаться, но ситуация не выходит из-под контроля. Постепенно достигнем пика. Но экономическая жизнь при карантине замирает, и требуется большое искусство власти, чтобы не превращать одно зло в ещё большее зло.

Авторы: Сергей Лебеденко, Аскольд Акишин

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин