Матрица Касперской

Пакет поправок в Конституцию, помимо обнуления сроков Путина, содержит и другие новации. Например, по инициативе гендиректора InfoWatch Натальи Касперской после принятия поправок в статье 71 основного закона рядом со словами «оборона», «безопасность», «продажа оружия, боеприпасов» появится понятие «оборот данных» — то есть государство в лице ФСБ получит конституционную монополию на защиту цифровой активности россиян, нефти будущего. «Кафка-Zаговор» предлагает свою версию происходящего.

Комикс: Юлия Дробова для «Новой газеты»

«Ни к чему ставить защиту данных в один ряд с продажей боеприпасов»

Сергей Смирнов консультант по цифровой безопасности, эксперт «Роскомсвободы»

— В 90-х годах талантливый американский программист Фил Циммерман написал шифровальную программу PGP. Стойкая криптография с открытым ключом стала доступной широким кругам пользователей. Отныне они могли защищать свои данные так, что никому не было под силу взломать эту надежную защиту. PGP стала популярной по всему миру. Что сделали американские чиновники? Они начали против Циммермана уголовное расследование. По их мнению, Циммерман нарушил закон об ограничении экспорта товаров двойного назначения. Правительство США обвиняло программиста в том, что он занимался чем-то вроде экспорта оружия. Нарушал монополию государства.

В статье 71 нашей Конституции к ведению государства отнесены, в частности, «определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств». К этому ряду предлагается добавить «обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных». Когда я читаю эти строки, то вспоминаю историю Фила Циммермана. Мне хочется сказать: «Дорогое государство! Люди могут и хотят сами защищать свои данные. Просто не мешайте им делать это. Ни к чему ставить защиту данных в один ряд с продажей боеприпасов».

Кажется, государству есть чем заняться в сфере обеспечения безопасности при применении информационных технологий. Например, если зайти на сайты Уполномоченных по правам человека (федерального, московского), можно обнаружить, что формы заявлений с самыми что ни на есть персональными данными не защищены HTTPS. Нельзя ли доступным языком объяснить посетителям, почему? Для этого не нужно экстренно вносить поправки в Конституцию. История американского программиста, кстати, имела забавный и поучительный финал.

Лишенный возможности опубликовать программу, Циммерман напечатал ее исходный код на бумаге.

Получилась книга. Запретить книгу государство не могло: мешала Первая поправка к Конституции США. Книгу вывезли в Европу, сканировали, скомпилировали программу и разместили на сервере в Норвегии. Оттуда программу с удовольствием скачивали пользователи всего мира. Уголовное обвинение против Циммермана развалилось, а продукты на основе PGP стали самыми распространенными средствами защиты пользовательских данных.

Авторы: Юлия Счастливцева, Юлия Дробова

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин