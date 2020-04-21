«Декамерон» вместо Netflix. Подкаст

В разгар пандемии многие хотят отвлечься от проблем, не думать про коронавирус. СМИ предлагают огромные списки театральных постановок, курсов и фильмов. Но что если посвятить часть времени не уходу от реальности, а погружению в самую суть положения? Каким будет мир после пандемии и как подготовиться к нему уже сегодня? Во втором выпуске подкаста «Книжная ссылка» мы выясняем, как писатели прошлого показывали эпидемии, какие меры принимали власти, как жить, когда невидимый враг рыщет по улицам, и, пожалуй, главное: как нам сосуществовать с природой, которая постоянно бунтует против человека?

Таймкоды

1:33 «Одиссея» Гомера и «Царь Эдип» Софокла

2:35 «Декамерон» Джованни Боккаччо

08:06 «Дневник чумного года» Даниэля Дефо

10:49 «Обрученные» Алессандро Мандзони

14:55 «Война миров» Герберта Уэллса

17:11 «Алая чума» Джека Лондона

20:11 «Цвет из иных миров» Говарда Лавкрафта

21:30 «Белая болезнь» Карла Чапека

24:11 «Чума» Альбера Камю

26:52 «Штамм Андромеда» Майкла Крайтона

28:05 «Смерть травы» Джона Кристофера

30:53 «Противостояние» Стивена Кинга

33:09 «Дитя человеческое» Филлис Дороти

35:01 «Орикс и Коростель» Маргарет Этвуд

37:43 «Гигиена» Людмилы Петрушевской

41:58 «Вонгозеро» Яны Вагнер

44:27 «Несчастливая Москва» Евгении Некрасовой Слушайте на всех платформах

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Яндекс.Музыка Ведущие: Владимир Еремин и Сергей Лебеденко.

Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский.