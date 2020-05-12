Этот коммунальный, коммунальный мир

Пандемия коронавируса заставила мир отвлечься от разногласий и решать общую проблему. Правда, пока не у всех получается помогать друг другу. В этот сложный для человечества момент проект «Кафка-Zaговор» собрал представителей разных стран в тесной дружеской обстановке.

Комикс: Дмитрий Пахомов

«Все, что можно разрушить, мы разрушим сами»

Дмитрий Орешкин политолог

— Вот так исподволь, тощей сапой враги и разрушают устои нашего великого прошлого. Разъедают ядом клеветы, выщелачивают коронавирусной сывороткой из-под простокваши. И уж конечно не случайно этот опус появился сразу после 75-летия Победы — когда вся страна старалась показать человечеству лучшее, что у нее есть! Народ надеется встретить на трибуне мавзолея знакомые продукты земледелия и животноводства, а ему опять про глобал комьюнити. Господа из ФСБ, вы где вообще?! Остановите этих нелюдей!

Не сегодня завтра они заговорят о мировом правительстве, и тогда застучат по щедро политой народной кровью брусчатке сапоги новообразованной полиции здравов — с шитыми белыми нитками якобы «гуманитарными функциями». Тайком протаскивая свою битую карту глобальной коммуналки, где как бы все равны,

авторы этого провокационного опуса рассчитывают подменить наш уникальный опыт сплоченного коммунального общежительства,

которому поистине нет равных в мире. Тщетные потуги!

Разгадать их замыслы несложно, сложнее их разоблачить. Речь, ни много ни мало, идет о подрыве новоконституционной нормы о защите исторической правды. Отвлекая внимание трудящихся измышлениями о некоем коронавирусе (выведенном, как знает все прогрессивное человечество, под клекот ястребов с берегов Потомака в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния), они рассчитывают вытравить из народной памяти примеры истинно партийной, основанной на достижениях передовой отечественной науки, заботы о здоровье трудящихся.

Не выйдет, господа!

Мы никогда не забудем, как с трибуны 7-го съезда Советов в 1919 году В.И. Ленин со всей прямотой поставил перед делегатами революционный выбор:

«Товарищи, все внимание этому вопросу. Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!»

Мы помним, что социализм победил, в очередной раз доказав свои исторические преимущества перед отживающим капитализмом, которому не под силу было даже вообразить подобные судьбоносные развилки. После чего, в соответствии с учением о смене социально-экономических формаций в коммунальном быту эпоха вшей («военный коммунизм») диалектически сменилась эпохой клопов («индустриализация, построение коммунизма в одной отдельно взятой стране»), а затем эпохой тараканов («эпоха зрелого социализма»).

Враги и предатели разрушили это стройное здание социального прогресса. И сегодня надменно заявляют, что могут повторить!

Нет. Это мы вам повторим еще разок: не выйдет, господа! Все что можно разрушить, мы разрушим сами, без ваших лицемерных советов и фальшивой помощи.

Авторы: Евгения Сосина, Дмитрий Пахомов

Над проектом работают: Леонид Никитинский, Юлия Счастливцева, Алексей Иорш, Анна Игнатенко, Сергей Лебеденко, Евгения Сосина, Виктория Елисейкина и Никита Гирин