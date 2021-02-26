Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. СЛУШАТЬ

В годовщину убийства Бориса Немцова, лидера российской оппозиции и бывшего вице-премьера правительства России, мы публикуем его монолог о будущем России, которое он представлял себе в 1992 году. В новом эпизоде подкаста «Продолжение следует» этот текст читает Илья Яшин — ближайший соратник Бориса Немцова при его жизни. Интервью у самого Немцова на эту тему в 1992 году взяла документалистка Оксана Дворниченко.

По словам Яшина, мысли Немцова в 1992 года о России спустя 20 лет воспринимаются как документ об утраченном времени; планам и мечтам энергичного и яркого политика не суждено было сбыться. При этом надежда и оптимизм Немцова продолжают вдохновлять: в монологе вы услышите идеи политика об устройстве России, которые актуальны и сегодня.

Напомним, что Немцов был застрелен 27 февраля 2015 году на Москворецком мосту — в считанных метрах от Кремля. Исполнителей убийства — в том числе офицера полиции из Чечни — нашли почти сразу. Заказчики не установлены до сих пор.

Убийство Немцова, ярого критика политики президента Путина, случилось в исторический период. В Украине происходила агрессия так называемых российских «военных отпускников», против которой открыто высказывался политик; страны Запада приняли невиданные экономические санкции в отношении Москвы (они действуют до сих пор); сам Владимир Путин, спустя год после аннексии Крыма, сохранял наивысший рейтинг за всю историю своего правления.

Российская оппозиция назвала убийство Бориса Немцова террористическим актом, Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что ответственность за преступление несёт власть в целом и лично президент России.

Автор интервью: Оксана Дворниченко

Текст читает: Илья Яшин

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