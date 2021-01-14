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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 2 от 13 января 2021

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Как и почему сбили малайзийский Боинг

Специальный эпизод аудиопроекта «Продолжение следует»

Общество1 230

1 230
 

В специальном эпизоде аудио-проекта «Продолжение следует» мы повторяем наш выпуск о трагедии рейса MH17 в небе над Донбассом. В этом эпизоде вы услышите очевидцев катастрофы, а также расследователя Bellingcat Христо Грозева, авиаэксперта Вадима Лукашевича и семьи погибших.

17 июля 2014 года в разгар войны на юго-востоке Украины из зенитной установки Бук был атакован гражданский лайнер, на его борту из Амстердама в Куала-Лумпур летели 298 пассажиров, включая 80 детей. Все они погибли. В первые же дни появились свидетельства причастности российских военных к этой атаке.

Трагедия кардинально изменила восприятие России на международной арене, а непризнание Кремлем ответственности стало причиной введения санкций ЕС, которые действуют до сих пор.

Напомним, что 1 февраля 2020 года в нидерландской Гааге возобновятся заседания уголовного суда по делу об атаке на Боинг. В преступлении обвиняются трое граждан России, в том числе генерал Дубинский, и один житель Украины.

Следующий эпизод проекта «Продолжение следует» выйдет 28 января.

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Теги:
mh17, украина, авиакатастрофа, самолеты, боинг

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