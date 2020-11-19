Насилие — национальная скрепа

Новая серия премьерного проекта «Продолжение следует» — о событиях из прошлого, которые продолжают драматически влиять на нашу жизнь. Через расследования и репортажи «Новой газеты» мы обращаемся к недавней истории, не до конца отрефлексированной, чтобы понять, что нас ждет впереди.

Расследование трагедии в кубанской станице в 2010 году показало, что убийство 12 человек — событие не из ряда вон. Мы убедились, что насилие и унижение — это инструмент управления людьми не только в Кущевке, но и в других уголках России. Власть, кому бы она ни принадлежала (бандитам, «Единой России» или их союзу) не позволяет человеку распоряжаться ни своей свободой, ни даже собственным телом.

В новом эпизоде «Продолжения следует» Надежда Толоконникова читает вторую часть расследования Елены Костюченко о феномене Кущевки. В ней рассказывается о системном сексуальном насилии цапков над девушками при тотальном молчании их родителей, учителей и даже полиции.

Вместе с вами мы попытаемся понять: почему это стало возможным?

Чтобы не пропустить следующие эпизоды проекта «Продолжение следует», подписывайтесь на наш канал по ссылкам ниже. Первую серию, посвященную массовой резне в Кущевке, можно послушать здесь.

Автор расследования: Елена Костюченко

Текст читает: Надежда Толоконникова

Редактор: Наталья Жданова

Звукорежиссер: Федор Балашов

Композиторы: Алина Ануфриерко и Александр Глушков

Консультант проекта: Чарльз Мейнз (Charles Maynes)

Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин

При поддержке Медиасети