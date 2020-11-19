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№ 127 от 18 ноября 2020

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Насилие — национальная скрепа

Подкаст о том, чему нас научила Кущевка

Общество637

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Новая серия премьерного проекта «Продолжение следует» — о событиях из прошлого, которые продолжают драматически влиять на нашу жизнь. Через расследования и репортажи «Новой газеты» мы обращаемся к недавней истории, не до конца отрефлексированной, чтобы понять, что нас ждет впереди.

Расследование трагедии в кубанской станице в 2010 году показало, что убийство 12 человек — событие не из ряда вон. Мы убедились, что насилие и унижение — это инструмент управления людьми не только в Кущевке, но и в других уголках России. Власть, кому бы она ни принадлежала (бандитам, «Единой России» или их союзу) не позволяет человеку распоряжаться ни своей свободой, ни даже собственным телом. 

В новом эпизоде «Продолжения следует» Надежда Толоконникова читает вторую часть расследования Елены Костюченко о феномене Кущевки. В ней рассказывается о системном сексуальном насилии цапков над девушками при тотальном молчании их родителей, учителей и даже полиции. 

Вместе с вами мы попытаемся понять: почему это стало возможным? 

Чтобы не пропустить следующие эпизоды проекта «Продолжение следует», подписывайтесь на наш канал по ссылкам ниже. Первую серию, посвященную массовой резне в Кущевке, можно послушать здесь.

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Автор расследования: Елена Костюченко
Текст читает: Надежда Толоконникова 
Редактор: Наталья Жданова
Звукорежиссер: Федор Балашов
Композиторы: Алина Ануфриерко и Александр Глушков
Консультант проекта: Чарльз Мейнз (Charles Maynes)
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин
При поддержке Медиасети

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Теги:
подкаст, насилие, кущевская

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