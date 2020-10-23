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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
«10 часов до штурма». Подкаст
Аудиоверсия репортажа о переговорах с террористами, захватившими «Норд-Ост». Озвучивает Чулпан Хаматова
«Новая газета»редакция
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23 октября 2002 года террористы захватили театральный центр на Дубровке, взяв в заложники 916 человек, включая почти 100 детей. Террористы требовали вывести войска из Чечни и были готовы отпустить часть заложников, если к ним придёт тогдашний глава Чечни Ахмад Кадыров (тот отказался). Через два дня они потребовали прислать на переговоры журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую.
Репортаж о том, как Политковская отправилась на помощь заложникам, сегодня прочтёт народная артистка России Чулпан Хаматова. Из него вы узнаете, что происходило в здании менее чем за 10 часов до штурма и какие требования выдвигали террористы.
Напомним, что в результате действий спецслужб и спасателей во время операции по освобождению погибло 125 человек, а пострадали 700, (пять человек были ранее расстреляны террористами). Причиной гибели людей стала асфиксия - при эвакуации спящих под действием газа заложников не были обеспечены условия для их безопасной транспортировки в больницы, многие люди задохнулись в автобусах, куда их складывали друг на друга. Название использованного во время штурма «усыпляющего газа» правительство и спецслужбы отказываются назвать до сих пор.
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин
Ведущая: Надежда Юрова
Монтаж: Денис Никулин
Композиторы: Алина Ануфриенко, Александр Глушков
Особая благодарность: Ларисе Малюковой
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