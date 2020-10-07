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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
«Я ждала автоматную очередь в спину». Спецвыпуск подкаста «Что Нового?»
Репортаж Анны Политковской о первой встрече с Кадыровым. Читает Юлия Ауг
«Новая газета»редакция
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Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 14 лет назад в подъезде своего дома в Москве. 7 октября 2006 года киллер, поджидавший нашу коллегу, сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову.
Киллера и организаторов нашли и судили, сейчас они сидят в тюрьме. Но имя заказчика до сих пор не названо. Притом что улики и многие обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, ее высокопоставленным руководителям, следствие не предприняло попыток выйти на заказчиков; по мнению адвокатов семьи Политковской, ее близких и коллег, следователи просто их не искали.
Теперь официально на это остался всего лишь год — 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению.
Спустя 14 лет после трагедии, мы публикуем аудио-версию одного из самых известных и страшных репортажей Политковской «Центровой из Центороя». В этом сильнейшем тексте рассказывается о первом интервью Анны Политковской и будущего президента Чечни Рамзана Кадырова, которое состоялось в июне 2004 года в его родовом имении.
Репортаж «Центровой из Центороя» и саму Анну Политковскую озвучит российская актриса и режиссер Юлия Ауг.
В послесловии к репортажу Ауг поделится своими мыслями о тексте и его актуальности сегодняшнему дню.
В завершении подкаста вы услышите саму Анну Политковскую, ее пророческие слова о завещании и ответ на вопрос, почему она не бросила профессию, когда это сделали почти все вокруг.
Мы благодарим за помощь в создании этого выпуска Юлию Ауг, Злату Долю, Ларису Малюкову и Арнольда Хачатурова.
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин
Монтаж выпуска: Денис Никулин
Продюсер и ведущая: Надежда Юрова
Музыку для подкаста написали композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
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