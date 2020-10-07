«Я ждала автоматную очередь в спину». Спецвыпуск подкаста «Что Нового?»

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 14 лет назад в подъезде своего дома в Москве. 7 октября 2006 года киллер, поджидавший нашу коллегу, сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову.

Киллера и организаторов нашли и судили, сейчас они сидят в тюрьме. Но имя заказчика до сих пор не названо. Притом что улики и многие обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, ее высокопоставленным руководителям, следствие не предприняло попыток выйти на заказчиков; по мнению адвокатов семьи Политковской, ее близких и коллег, следователи просто их не искали.

Теперь официально на это остался всего лишь год — 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению.

Спустя 14 лет после трагедии, мы публикуем аудио-версию одного из самых известных и страшных репортажей Политковской «Центровой из Центороя». В этом сильнейшем тексте рассказывается о первом интервью Анны Политковской и будущего президента Чечни Рамзана Кадырова, которое состоялось в июне 2004 года в его родовом имении.

Репортаж «Центровой из Центороя» и саму Анну Политковскую озвучит российская актриса и режиссер Юлия Ауг.

В послесловии к репортажу Ауг поделится своими мыслями о тексте и его актуальности сегодняшнему дню.

В завершении подкаста вы услышите саму Анну Политковскую, ее пророческие слова о завещании и ответ на вопрос, почему она не бросила профессию, когда это сделали почти все вокруг.

Мы благодарим за помощь в создании этого выпуска Юлию Ауг, Злату Долю, Ларису Малюкову и Арнольда Хачатурова.

Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин

Монтаж выпуска: Денис Никулин

Продюсер и ведущая: Надежда Юрова

Музыку для подкаста написали композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков.