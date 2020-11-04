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№ 121 от 2 ноября 2020

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«Нам здесь жить». Часть 1. Массовая резня в Кущевке: спецвыпуск подкаста «Новой»

Читает Надежда Толоконникова

Общество165

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Специальный репортаж «Нам здесь жить», часть первая

4 ноября 2010 года бандиты из группировки Цапков ворвались в дом фермера Аметова и убили 12 человек — всю его семью, включая 4 детей, а 9-месячную девочку сожгли заживо. Так они устранили «неугодного» предпринимателя. 

В станице Кущевская на Кубане это была далеко не первая расправа. Сросшаяся с властью мафия, ставшая в Кущевке, по сути, государством, терроризировала местных жителей на протяжении 20 лет. А ее лидер даже был на инаугурации президента России.

Расследование спецкора «Новой» Елены Костюченко о банде Цапков и «Кущевской Руси» читает актриса и музыкант Надежда Толоконникова.

Автор расследования: Елена Костюченко
Текст читает: Надежда Толоконникова 
Ведущая: Наталья Жданова
Монтаж: Владимир Стеклов
Композиторы: Алина Ануфриерко и Александр Глушков
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин

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Теги:
убийство, краснодарский край, кущевская

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