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№ 142 от 23 декабря 2020

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Главный заложник. Подкаст

Артур Смольянинов читает тюремную речь вице-президента «ЮКОСа» Василия Алексаняна

Общество377

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Новый выпуск аудио-проекта «Продолжение следует» посвящен годовщине второго «дела ЮКОСа».

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Это дело стало переломным моментом для современной России. С уничтожения крупнейшей частной компании и посадки ее руководителей в стране формируется аппарат репрессий, без раздумий действующий в отношении как бизнеса, так и политических оппонентов.

Юрист «ЮКОСа» Василий Алексанян оказался за решеткой на шестой день после своего назначения вице-президентом компании. В тюрьме у него диагностировали СПИД, его здоровье стало стремительно ухудшаться. Следователи требовали от Алексаняна дать показания на владельцев компании Ходорковского и Лебедева, обещая в обмен лечение и даже свободу, но тот заявлял, что не может так «покупать свою жизнь».

В проекте «Продолжение следует» российский актёр Артур Смольянинов читает выступление Василия Алексаняна в Верховном суде — рассказ о пытках, которым его подвергли следователи.

Суд отпустил Алексаняна под залог 50 миллионов рублей. Он скончался через два с половиной года в Москве. Виновные в пытках Алексаняна не понесли наказания.

тема «Новой газеты»
 

Книгу «Василий Алексанян. Как меня убивали» вы можете приобрести в магазинах «Москва» (Тверская, 8) и «Фаланстер» (Тверская, 17), а также в редакции «Новой газеты» на Потаповском, 3, по предварительной заявке по телефону +7(495) 624-82-85.

«Там Сечин, Вася. Нас арестуют». Фргамент книга о погибшем юристе ЮКОСа Василии Алексаняне.
Хулиган и рыцарь, не ставший конформистом. Еще один фрагмент из новой книги Веры Челищевой
Автор текстов: Вера Челищева
Актер: Артур Смольянинов 
Редактор: Наталья Жданова
Звукорежиссер и автор музыки: Федор Балашов
Авторы музыкальной темы проекта: Алина Ануфриерко и Александр Глушков
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин
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Теги:
спид, передел, политзаключенные, пытки, алексанян, дело юкоса

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