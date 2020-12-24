Главный заложник. Подкаст

Новый выпуск аудио-проекта «Продолжение следует» посвящен годовщине второго «дела ЮКОСа».

Это дело стало переломным моментом для современной России. С уничтожения крупнейшей частной компании и посадки ее руководителей в стране формируется аппарат репрессий, без раздумий действующий в отношении как бизнеса, так и политических оппонентов.

Юрист «ЮКОСа» Василий Алексанян оказался за решеткой на шестой день после своего назначения вице-президентом компании. В тюрьме у него диагностировали СПИД, его здоровье стало стремительно ухудшаться. Следователи требовали от Алексаняна дать показания на владельцев компании Ходорковского и Лебедева, обещая в обмен лечение и даже свободу, но тот заявлял, что не может так «покупать свою жизнь».

В проекте «Продолжение следует» российский актёр Артур Смольянинов читает выступление Василия Алексаняна в Верховном суде — рассказ о пытках, которым его подвергли следователи.

Суд отпустил Алексаняна под залог 50 миллионов рублей. Он скончался через два с половиной года в Москве. Виновные в пытках Алексаняна не понесли наказания.

тема «Новой газеты»

Книгу «Василий Алексанян. Как меня убивали» вы можете приобрести в магазинах «Москва» (Тверская, 8) и «Фаланстер» (Тверская, 17), а также в редакции «Новой газеты» на Потаповском, 3, по предварительной заявке по телефону +7(495) 624-82-85. «Там Сечин, Вася. Нас арестуют». Фргамент книга о погибшем юристе ЮКОСа Василии Алексаняне. Хулиган и рыцарь, не ставший конформистом. Еще один фрагмент из новой книги Веры Челищевой

Автор текстов: Вера Челищева

Актер: Артур Смольянинов

Редактор: Наталья Жданова

Звукорежиссер и автор музыки: Федор Балашов

Авторы музыкальной темы проекта: Алина Ануфриерко и Александр Глушков

Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин

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