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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Главный заложник. Подкаст
Артур Смольянинов читает тюремную речь вице-президента «ЮКОСа» Василия Алексаняна
Мультимедиа «Новой» Новая газета
Новый выпуск аудио-проекта «Продолжение следует» посвящен годовщине второго «дела ЮКОСа».
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Это дело стало переломным моментом для современной России. С уничтожения крупнейшей частной компании и посадки ее руководителей в стране формируется аппарат репрессий, без раздумий действующий в отношении как бизнеса, так и политических оппонентов.
Юрист «ЮКОСа» Василий Алексанян оказался за решеткой на шестой день после своего назначения вице-президентом компании. В тюрьме у него диагностировали СПИД, его здоровье стало стремительно ухудшаться. Следователи требовали от Алексаняна дать показания на владельцев компании Ходорковского и Лебедева, обещая в обмен лечение и даже свободу, но тот заявлял, что не может так «покупать свою жизнь».
В проекте «Продолжение следует» российский актёр Артур Смольянинов читает выступление Василия Алексаняна в Верховном суде — рассказ о пытках, которым его подвергли следователи.
Суд отпустил Алексаняна под залог 50 миллионов рублей. Он скончался через два с половиной года в Москве. Виновные в пытках Алексаняна не понесли наказания.
тема «Новой газеты»
Книгу «Василий Алексанян. Как меня убивали» вы можете приобрести в магазинах «Москва» (Тверская, 8) и «Фаланстер» (Тверская, 17), а также в редакции «Новой газеты» на Потаповском, 3, по предварительной заявке по телефону +7(495) 624-82-85.
«Там Сечин, Вася. Нас арестуют». Фргамент книга о погибшем юристе ЮКОСа Василии Алексаняне.
Хулиган и рыцарь, не ставший конформистом. Еще один фрагмент из новой книги Веры Челищевой
Автор текстов: Вера Челищева
Актер: Артур Смольянинов
Редактор: Наталья Жданова
Звукорежиссер и автор музыки: Федор Балашов
Авторы музыкальной темы проекта: Алина Ануфриерко и Александр Глушков
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин
Слушайте другие эпизоды подкаста «Продолжение следует»
- Ненужная война. Леонид Парфёнов читает чеченские рассказы майора Измайлова, освобождавшего из плена русских солдат
- Сексуальное насилие — национальная скрепа. Вторая часть расследования Елены Костюченко о Кущевке. Читает Надежда Толоконникова
- Расследование Елены Костюченко о массовой резне в станице Кущевская, часть первая. Читает Надежда Толоконникова
- Репортаж Анны Политковской о ее первой встрече с Рамзаном Кадыровым. Читает Юлия Ауг
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Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
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