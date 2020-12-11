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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
Ненужная война. Подкаст
Леонид Парфёнов читает чеченские рассказы майора Измайлова, освобождавшего из плена русских солдат
«Новая газета»редакция
Новый эпизод аудио-проекта «Продолжение следует» выходит к 26-й годовщине начала Первой Чеченской войны.
11 декабря 1994 в Чечню были введены войска — президент России Борис Ельцин решил «восстановить конституционный порядок» в республике и поднять свой низкий рейтинг.
С начала Первой чеченской войны прошло 26 лет, но ее травма остаётся с нами до сих пор; фразы «лица кавказской национальности» и «чеченский след» до сих пор ассоциируются с бандитизмом и захватом заложников, продолжая унижать тех, кто не имел никакого отношения к событиям 90-х в регионе.
В Первой Чеченской войне погибли десятки тысяч человек с обеих сторон, тысячи солдат пропали без вести или оказались в плену. Главным страхом тогдашних 20-летних россиян и их родителей была повестка в военкомат.
В новом эпизоде аудио-проекта «Новой» «Продолжение следует» журналист Леонид Парфенов читает репортажи из Чечни, написанные нашим обозревателем, майором Вячеславом Измайловым.
В 1995 году майор Измайлов отказался работать в военкомате — отправлять на смерть 18-летних ребят — и поехал в Чечню вытаскивать пленных. Тех, кого отправляли на войну его коллеги по всей стране.
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«Пьяных русских офицеров боялись больше, чем боевиков». Рассказываем о Первой Чеченской войне, одной из самых кровавых и бессмысленных в истории России: ФИЛЬМ
Автор заметок: Вячеслав Измайлов
Текст читает: Леонид Парфёнов
Редактор: Наталья Жданова
Звукорежиссер: Федор Балашов
Композиторы: Алина Ануфриерко и Александр Глушков
Консультант проекта: Чарльз Мейнз (Charles Maynes)
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин
Слушайте другие эпизоды подкаста «Продолжение следует»
- Репортаж Политковской о ее походе на переговоры к террористам , захватившим «Норд-ост». Читает Чулпан Хаматова
- Репортаж Анны Политковской о ее первой встрече с Рамзаном Кадыровым. Читает Юлия Ауг
- Расследование Елены Костюченко о массовой резне в станице Кущевская, часть первая. Читает Надежда Толоконникова
- Сексуальное насилие — национальная скрепа. Вторая часть расследования Елены Костюченко о Кущевке. Читает Надежда Толоконникова
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