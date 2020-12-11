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№ 137 от 11 декабря 2020

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Ненужная война. Подкаст

Леонид Парфёнов читает чеченские рассказы майора Измайлова, освобождавшего из плена русских солдат

Общество647

647
 

Новый эпизод аудио-проекта «Продолжение следует» выходит к 26-й годовщине начала Первой Чеченской войны.

11 декабря 1994 в Чечню были введены войска — президент России Борис Ельцин решил «восстановить конституционный порядок» в республике и поднять свой низкий рейтинг.

С начала Первой чеченской войны прошло 26 лет, но ее травма остаётся с нами до сих пор; фразы «лица кавказской национальности» и «чеченский след» до сих пор ассоциируются с бандитизмом и захватом заложников, продолжая унижать тех, кто не имел никакого отношения к событиям 90-х в регионе.

В Первой Чеченской войне погибли десятки тысяч человек с обеих сторон, тысячи солдат пропали без вести или оказались в плену. Главным страхом тогдашних 20-летних россиян и их родителей была повестка в военкомат.

В новом эпизоде аудио-проекта «Новой» «Продолжение следует» журналист Леонид Парфенов читает репортажи из Чечни, написанные нашим обозревателем, майором Вячеславом Измайловым.

В 1995 году майор Измайлов отказался работать в военкомате — отправлять на смерть 18-летних ребят — и поехал в Чечню вытаскивать пленных. Тех, кого отправляли на войну его коллеги по всей стране.

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«Пьяных русских офицеров боялись больше, чем боевиков». Рассказываем о Первой Чеченской войне, одной из самых кровавых и бессмысленных в истории России: ФИЛЬМ
Автор заметок: Вячеслав Измайлов
Текст читает: Леонид Парфёнов 
Редактор: Наталья Жданова
Звукорежиссер: Федор Балашов
Композиторы: Алина Ануфриерко и Александр Глушков
Консультант проекта: Чарльз Мейнз (Charles Maynes)
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин
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Теги:
пленные, война в чечне, чечня, война

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