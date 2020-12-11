«Пьяных русских офицеров боялись больше, чем боевиков»



11 декабря 1994 года Россия официально начала войну с сепаратистами в Чечне. При этом неофициально война шла уже второй месяц — в ноябре военнослужащие армии РФ попытались взять штурмом Грозный, но были разбиты чеченской самообороной и взяты в плен. Несмотря на многочисленные свидетельства и факты, глава Минобороны РФ Павел Грачёв тогда лгал, что наших военных в Чечне нет, а если бы были, то взять Грозный можно было бы одним полком ВДВ «за пару часов».

Война в Чечне в итоге длилась два года.

Чечня под руководством генерала советской авиации Джохара Дудаева добивалась независимости от России с 1991 года — с момента распада СССР. Но Москве поначалу было не до сепаратистов — страну сотрясали реформы и борьба за власть между президентом Ельциным и парламентом.

Что изменилось в конце 1994 года, почему Ельцин и его помощники раз за разом отказывались от переговоров с Дудаевым и выбрали самый кровавый выход из чеченского кризиса? И почему ту войну в конечном счете проиграли все.

В коротком фильме «Новой газеты», снятом при поддержке и с использованием архивов телекомпании ВИD, мы рассказываем историю Первой Чеченской войны. Наш автор Артем Распопов восстанавливает хронику тех лет и пытается разобраться, как Первая война заложила основы сегодняшней Чечни и России.

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Автор текста: Артем Распопов

Продюсер: Анна Пиндюрина

Редактор: Ольга Боброва

Режисер монтажа: Глеб Шульц

Графика: Александр Лавренов

Ассистент: Екатерина Ганичева

Исполнительный продюсер: Павел Каныгин

При поддержке телекомпании ВИD