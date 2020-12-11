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№ 137 от 11 декабря 2020Читать номер
«Пьяных русских офицеров боялись больше, чем боевиков»
Рассказываем о Первой Чеченской войне, одной из самых кровавых и бессмысленных в истории России. Фильм
Мультимедиа «Новой» Новая газета
11 декабря 1994 года Россия официально начала войну с сепаратистами в Чечне. При этом неофициально война шла уже второй месяц — в ноябре военнослужащие армии РФ попытались взять штурмом Грозный, но были разбиты чеченской самообороной и взяты в плен. Несмотря на многочисленные свидетельства и факты, глава Минобороны РФ Павел Грачёв тогда лгал, что наших военных в Чечне нет, а если бы были, то взять Грозный можно было бы одним полком ВДВ «за пару часов».
Война в Чечне в итоге длилась два года.
Чечня под руководством генерала советской авиации Джохара Дудаева добивалась независимости от России с 1991 года — с момента распада СССР. Но Москве поначалу было не до сепаратистов — страну сотрясали реформы и борьба за власть между президентом Ельциным и парламентом.
Что изменилось в конце 1994 года, почему Ельцин и его помощники раз за разом отказывались от переговоров с Дудаевым и выбрали самый кровавый выход из чеченского кризиса? И почему ту войну в конечном счете проиграли все.
В коротком фильме «Новой газеты», снятом при поддержке и с использованием архивов телекомпании ВИD, мы рассказываем историю Первой Чеченской войны. Наш автор Артем Распопов восстанавливает хронику тех лет и пытается разобраться, как Первая война заложила основы сегодняшней Чечни и России.
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Эпизод также доступен на Apple Podcast и Soundcloud
Автор текста: Артем Распопов
Продюсер: Анна Пиндюрина
Редактор: Ольга Боброва
Режисер монтажа: Глеб Шульц
Графика: Александр Лавренов
Ассистент: Екатерина Ганичева
Исполнительный продюсер: Павел Каныгин
При поддержке телекомпании ВИD
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
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