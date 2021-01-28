Сахар или гексоген. Подкаст

Новый выпуск аудио-проекта «Продолжение следует» посвящён расследованию таинственных «учений» в Рязани в 1999 году, когда в подвале одной из местных многоэтажек были обнаружены мешки со взрывчатым веществом гексоген. УФСБ по Рязанской области тогда отрапортовало о предотвращении теракта. Но уже через несколько дней в центральном главке ФСБ в Москве заявили, что произошедшее на самом деле было учениями, а в мешках находился сахар, а не гексоген. Материалы «учений» были тут же засекречены.