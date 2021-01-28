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№ 8 от 27 января 2021

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Сахар или гексоген. Подкаст

Что на самом деле случилось в рязанской многоэтажке в 1999 году — неудавшийся теракт или учения ФСБ? Расследование читает Алексей Пивоваров

Политика2

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Новый выпуск аудио-проекта «Продолжение следует» посвящён расследованию таинственных «учений» в Рязани в 1999 году, когда в подвале одной из местных многоэтажек были обнаружены мешки со взрывчатым веществом гексоген. УФСБ по Рязанской области тогда отрапортовало о предотвращении теракта. Но уже через несколько дней в центральном главке ФСБ в Москве заявили, что произошедшее на самом деле было учениями, а в мешках находился сахар, а не гексоген. Материалы «учений» были тут же засекречены.

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Автор расследования: Павел Волошин
Текст читает: Алексей Пивоваров
Редактор: Наталья Жданова
Звукорежиссёр: Федор Балашов
Композиторы: Алина Ануфриерко и Александр Глушков
Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин

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Теги:
война в чечне, 1999, теракт , рязань, провокация, спецслужбы

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