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№ 8 от 27 января 2021

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Вторая Чеченская

Война, которая привела к власти Путина и Кадырова и уничтожила демократию

Общество5

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20 лет назад на политическую арену вышла «темная лошадка» — неизвестный россиянам директор ФСБ Владимир Путин. В короткий срок ему удалось завоевать доверие страны. По данным «Левада-центра» в августе 1999-го рейтинг доверия Путину составлял всего 31%, но уже к ноябрю он взлетает до 80%. В эти месяцы по всей стране в результате терактов взрываются жилые многоэтажки, а на Кавказе разгорается Вторая чеченская война.

Эта война дала начало той России, в которой мы живем и сегодня. Ее последствия стали для страны драматическими, впрочем и вполне ожидаемыми. Тысячи погибших, массовая истерика, обернувшаяся невиданной ксенофобией, скачок народного доверия к действиям власти какими бы спорными они ни были. Власть распорядилась полученным тогда карт-бланшем, начав медленно, но верно сворачивать демократические институты. И продолжает делать это по сей день.

В коротком документальном видео, созданном при поддержке телекомпании ВИD, спецкор «Новой» Артем Распопов рассказывает о причинах той войны и ее последствиях для России.

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Фильм «Новой» и ВИDa о Первой Чеченской войне.

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Свежий эпизод аудио-проекта «Продолжение следует» о таинственных «учениях» в Рязани осенью 1999 года. Специально для нашего подкаста расследование «Новой» читает журналист, создатель популярного канала «Редакция» на YouTube Алексей Пивоваров.

Выпуск доступен на платформах Apple Podcasts, Google Podcasts и CastBox.

Автор: Артем Распопов 
Продюсер: Анна Пиндюрина
Редактор: Ольга Боброва
Режисер монтажа: Глеб Шульц
Оператор: Влад Докшин
Графика: Александр Лавренов
Консультант по технике речи: Ирина Воробьёва
Исполнительный продюсер: Павел Каныгин
При поддержке телекомпании ВИD

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Теги:
война в чечне, чечня

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