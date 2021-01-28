20 лет назад на политическую арену вышла «темная лошадка» — неизвестный россиянам директор ФСБ Владимир Путин. В короткий срок ему удалось завоевать доверие страны. По данным «Левада-центра» в августе 1999-го рейтинг доверия Путину составлял всего 31%, но уже к ноябрю он взлетает до 80%. В эти месяцы по всей стране в результате терактов взрываются жилые многоэтажки, а на Кавказе разгорается Вторая чеченская война.

Эта война дала начало той России, в которой мы живем и сегодня. Ее последствия стали для страны драматическими, впрочем и вполне ожидаемыми. Тысячи погибших, массовая истерика, обернувшаяся невиданной ксенофобией, скачок народного доверия к действиям власти какими бы спорными они ни были. Власть распорядилась полученным тогда карт-бланшем, начав медленно, но верно сворачивать демократические институты. И продолжает делать это по сей день.

В коротком документальном видео, созданном при поддержке телекомпании ВИD, спецкор «Новой» Артем Распопов рассказывает о причинах той войны и ее последствиях для России.

Автор: Артем Распопов

Продюсер: Анна Пиндюрина

Редактор: Ольга Боброва

Режисер монтажа: Глеб Шульц

Оператор: Влад Докшин

Графика: Александр Лавренов

Консультант по технике речи: Ирина Воробьёва

Исполнительный продюсер: Павел Каныгин

При поддержке телекомпании ВИD