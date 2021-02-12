Цена свободы. 7 лет после Майдана



Революция, которая изменила ход истории не только в Украине, но и России, во многом определив ее нынешний политический режим. Спустя 7 лет после Майдана, кровавой развязки в противостоянии демонстрантов и силовиков, мы возвращаемся в Киев тех дней — февраль 2014 года. Репортаж Ольги Бобровой из революционного Киева читает журналист, ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман.

Начавшись как мирный протест на центральной площади, Майдан, благодаря, невиданному до той поры насилию силовиков, быстро перерос в уличную войну. Жесткие действия «Беркута» (украинского ОМОНа) вызвали гнев украинцев — в один из дней на Майдане собрались 1 миллион человек. Стало понятно, что режим тогдашнего президента Украины Януковича воюет не только с молодёжью, требовавшей европейского пути для страны, а со всем народом.

Почему украинский протест победил?

Какова цена этой победы?

И чем отличаются протесты в Минске и Москве от событий в Киеве?

Слушайте в новом эпизоде подкаста «Продолжение следует».

Автор репортажа: Ольга Боброва

Текст читает: Ирина Шихман

Редактор: Наталья Жданова

Звукорежиссёр: Федор Балашов

Композиторы: Алина Ануфриерко и Александр Глушков

Автор идеи и исполнительный продюсер: Павел Каныгин

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