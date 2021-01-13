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№ 2 от 13 января 2021Читать номер
Навальный объявил о возвращении в Москву, Конгресс США обсуждает импичмент Трампа, сахар в России подорожал почти на 65%
Главные события среды, 13 января. Обзор «Новой»
«Новая газета»редакция
Навальный объявил о возвращении в Россию
Политик купил билеты авиакомпании «Победа» и вернется в Москву 17 января
- «Сегодня утром я сделал отжимания, приседания и даже несколько „берпиз“ (адская штука). После чего понял, что наступил момент, которого я так ждал — наверное, я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой», — заявил Навальный.
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Он вновь подчеркнул, что вопрос «возвращаться или нет» перед ним «не стоял никогда». «Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — сообщил Навальный.
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Накануне Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок политика по делу «Ив Роше» на реальный. Суд рассмотрит представление ФСИН 29 января. Таким образом, Навальный может успеть вернуться до того, как появится судебное решение о лишении его свободы.
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В Германию в клинику «Шарите» политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», позже эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению. Российские власти это отрицают, и уголовное дело по факту отравления Навального и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.
Конгресс США обсуждает импичмент Трампа
Действующего президента США обвиняют в подстрекательстве к штурму Капитолия
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Несмотря на то, что полномочия действующего президента истекают 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым сместить Трампа до конца его срока, так как это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.
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Ранее палата представителей призвала вице-президента США Майка Пенса отстранить Трампа с помощью 25-й поправки к Конституции, которая регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента. Сам Пенс высказался против этого.
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Тысячи сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти в ответ ввели в Вашингтон спецназ ФБР и Нацгвардию из соседних штатов, в течение нескольких часов им удалось зачистить здание.
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В результате столкновений погибли пять человек, ФБР завело более 160 дел.
В 2020 году сахар подорожал почти на 65%
Такие данные приводит Росстат
- Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в России в прошлом году. В целом цены на продукты питания выросли на 7,21% по сравнению с 2019 годом.
- Цены на подсолнечное масло в 2020 году выросли на 25,91%. Стоимость круп и бобовых возросла на 20,12%, фрукты и овощи стали дороже на 17,4%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%.
Биткоины общей стоимостью 140 млрд долларов оказались недоступны для владельцев
Они забыли пароли от электронных кошельков
- Количество биткоинов, к которым владельцы не могут получить доступ, составляет около 20% от существующих 18,5 млн биткоинов.
- В компании Wallet Recovery Services, которая помогает восстановить утерянные пароли от кошельков, отметили рост обращений — она стала получать по 70 запросов в день. Это в три раза больше, чем за месяц до этого.
- Один из забывших пароль, программист Стефан Томсон из Сан-Франциско, не может получить доступ к 7 тысячам биткоинов (около 220 млн долларов). Он получил биткоины в 2011 году за создание ролика, где рассказывается о технологии криптовалюты, написал пароль от кошелька на бумаге и потерял ее, пишет The New York Times.
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У программиста осталось только две попытки из 10, чтобы вспомнить пароль. Если он не сможет это сделать, доступ к кошельку заблокируется навсегда.
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13 января курс биткоина начал падать, в декабре и начале 2021 года криптовалюта продолжала стремительно расти. Сейчас курс биткоина к доллару составляет около 35 тысяч долларов.
Роскомнадзор заблокировал анонимный почтовый сервис Dropmail
Сервис позволяет создавать временную электронную почту для анонимной регистрации на разных сайтах
- О причинах блокировки неизвестно, однако «Роскомсвобода» пишет, что это произошло «в рамках борьбы с лжеминированиями», волна которых началась в конце ноября 2019 года.
- Владелец Dropmail утверждает, что по временным адресам почты письма можно только получать. Он объявил о создании зеркального сайта для русскоязычной версии проекта.
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В прошлом году Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали ограничить доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail, с ящиков которого, по данным ФСБ, в Россию поступили сообщения о минировании. После этого заблокировали и швейцарский сервис Protonmail, руководство которого впоследствии согласилось на сотрудничество с российским надзорным ведомством. Заблокировали также почтовый сервис Scryptmail.
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