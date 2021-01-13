Навальный объявил о возвращении в Москву, Конгресс США обсуждает импичмент Трампа, сахар в России подорожал почти на 65%

«Сегодня утром я сделал отжимания, приседания и даже несколько „берпиз“ (адская штука). После чего понял, что наступил момент, которого я так ждал — наверное, я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой», — заявил Навальный.

Он вновь подчеркнул, что вопрос «возвращаться или нет» перед ним «не стоял никогда». «Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — сообщил Навальный.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок политика по делу «Ив Роше» на реальный. Суд рассмотрит представление ФСИН 29 января. Таким образом, Навальный может успеть вернуться до того, как появится судебное решение о лишении его свободы.

В Германию в клинику «Шарите» политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», позже эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.