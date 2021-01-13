Биткоины общей стоимостью 140 млрд долларов оказались недоступны для владельцев из-за забытых паролей от электронных кошельков

Биткоины общей стоимостью около 140 млрд долларов находятся на электронных кошельках, владельцы которых потеряли к ним доступ, так как забыли пароли от них. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию по обработке данных о криптовалютах Chainalysis.

По данным компании, из 18,5 млн биткоинов, существующих на данный момент, около 20%, стоимость которых составляет около 140 млрд долларов, находятся в кошельках, к которым потерян доступ.

Несмотря на то, что накануне курс биткоина начал падать, в декабре и начале января криптовалюта продолжала стремительно расти. Тогда биткоин несколько раз обновил исторический максимум, достигнув сначала 20, а потом 30 тыс. долларов, продолжив расти до 42 тыс. долларов. На долю биткоина приходится около 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Газета The New York Times отмечает, что в компании Wallet Recovery Services, которая помогает восстановить утерянные пароли от кошельков, отметили рост обращений — она стала получать по 70 запросов в день, это в три раза больше, чем за месяц до этого.

Также издание рассказало истории людей, которые забыли пароли от своих цифровых кошельков, где хранятся биткоины. Так, 34-летний Габриэль Абед, предприниматель из Барбадоса, потерял около 800 биткойнов — около 25 млн долларов — когда коллега переформатировал его ноутбук, в которым был файл с паролем.

Другой герой — программист Стефан Томсон из Сан-Франциско — потерял пароль от кошелька, где хранятся 7002 биткоина, или около 220 млн долларов. Томсон получил биткоины в 2011 году за создание ролика, где рассказывается о технологии криптовалюты, и написал пароль от кошелька на бумаге. Однако потом он ее потерял.

Сейчас у него осталось две попытки, чтобы вернуть доступ к своим сбережениям,

так как Томсон уже использовал восемь комбинаций пароля, которые оказались неправильными. Если он не вспомнит пароль, доступ к кошельку заблокируется.

Третий человек, который также не может воспользоваться биткоином из-за того, что забыл пароль, это Брэд Ясар из Лос-Анджелеса. По его словам, он провел «сотни часов» в попытках вернуть доступ к своим кошелькам — на его счетах лежат «тысячи биткоинов». «Я не хочу, чтобы каждый день мне кто-то напоминал, что у меня есть только часть того, что могло бы быть», — заявил он NYT.

Аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола ранее заявлял РБК, что причины роста биткоина — новые меры поддержки экономики, которые США могут принять на фоне кризиса, приход на рынок нового институционального инвестора и интерес к криптовалюте со стороны розничных инвесторов.