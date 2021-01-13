Роскомнадзор заблокировал анонимный почтовый сервис Dropmail

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт сервиса Dropmail, который позволяет создавать временную электронную почту. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

По словам владельца сервиса, официальных уведомлений о внесении сервиса в реестр запрещенных сайтов ему не приходило. Он также сообщил о создании зеркального сайта для русскоязычной версии проекта.

С помощью сервиса можно создать временный почтовый аккаунт для анонимной регистрации на разных сайтах. Как пишет «Роскомсвобода», блокировка Dropmail «произошла в рамках борьбы с лжеминированиями». При этом владелец сервиса утверждает, что по временным адресам почты письма можно только получать.

В январе 2020 года Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали ограничить доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail, с ящиков которого, по данным ФСБ, в Россию поступили сообщения о минировании. После этого заблокировали и швейцарский сервис Protonmail, руководство которого впоследстви согласилось на сотрудничество с российским надзорным ведомством. Заблокировали также почтовый сервис Scryptmail.

Волна сообщений о минированиях в России началась в конце ноября 2019 года.