Материалы
Рубрики
Темы
- Вашингтонский мятеж4 материала
- Тексты года «Новой». Антология77 материалов
- Герои года в «Новой газете»12 материалов
Свежий выпуск
№ 2 от 13 января 2021Читать номер
Роскомнадзор заблокировал анонимный почтовый сервис Dropmail
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт сервиса Dropmail, который позволяет создавать временную электронную почту. Об этом сообщает «Роскомсвобода».
По словам владельца сервиса, официальных уведомлений о внесении сервиса в реестр запрещенных сайтов ему не приходило. Он также сообщил о создании зеркального сайта для русскоязычной версии проекта.
С помощью сервиса можно создать временный почтовый аккаунт для анонимной регистрации на разных сайтах. Как пишет «Роскомсвобода», блокировка Dropmail «произошла в рамках борьбы с лжеминированиями». При этом владелец сервиса утверждает, что по временным адресам почты письма можно только получать.
В январе 2020 года Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали ограничить доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail, с ящиков которого, по данным ФСБ, в Россию поступили сообщения о минировании. После этого заблокировали и швейцарский сервис Protonmail, руководство которого впоследстви согласилось на сотрудничество с российским надзорным ведомством. Заблокировали также почтовый сервис Scryptmail.
Волна сообщений о минированиях в России началась в конце ноября 2019 года.
Теги:sf, анонимность, почта, роскомнадзор
Роспотребнадзор: массовое отравление в Дагестане произошло из-за загрязнения питьевой воды
Причиной массового отравления жителей города Буйнакска стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.
«При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных, выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», — говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по региону также призвало жителей не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов и употреблять только кипяченую или бутилированную воду.
Ранее стало известно о 71 случае отравления в Буйнакске, в том числе 61 случае среди детей. Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Накануне глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода, так как «отравившиеся дети проживают в различных частях города». По его словам, некоторые родители назвали причиной отравления мандарины, другие — сок.