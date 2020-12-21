Трусы, балбесы и Бывалый. Сотрудник ФСБ, чью роль в покушении на Навального выявили Bellingcat и Insider, поговорил с Навальным

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, чью роль в покушении на Навального выявили авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, поговорил с Алексеем Навальным. Об этом сообщил сам политик.

Авторы расследования называют Константина Кудрявцева сотрудником специальной группы ФСБ, причастной к отравлению оппозиционера. Как утверждает Навальный, в ходе беседы Кудрявцев — выпускник Российской академии военной химико-биологической защиты — фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь.

Собеседник политика предположил, что операция по устранению оппозиционера не удалась из-за стечения обстоятельств — в частности, из-за того, что пилоты самолета, в котором Навальный летел из Томска в Москву, оперативно посадили лайнер в Омске.

«Вопрос прорабатывался досконально. […] Ситуация сложилась так, что… Не в нашу пользу, я так считаю. Если б чуть дольше, то ситуация, думаю, могла бы пойти по-другому. […] Ну, возможно, да, если б чуть дольше летел, а не посадили бы его резко как-то и так далее, возможно, это все пошло бы не так. То есть, если бы не оперативная работа медиков, скорой помощи на посадочной полосе, и так далее», — предположил собеседник политика.

Звонок Навальный совершил за несколько часов до публикации расследования. Он, используя приложение для изменения своего номера, представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил помочь ему составить отчет начальству.

В разговоре собеседник Навального также признался, что при очистке одежды политика от возможных следов отравляющего вещества, особое внимание члены группы обратили на нижнее белье политика. «Ну, трусы», — ответил оперативник на вопрос о том, где могла быть самая высокая концентрация отравляющего вещества. «Ну, гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам…», — уточнил он.

Из разговора также выяснилось, что в спецгруппу входил еще один сотрудник ФСБ — Василий Калашников. The Insider отмечает, что он является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. С ним после отравления связывались и Кудрявцев, и Макшаков — еще один фигурант расследования.

Напомним, 14 декабря журналисты The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel рассказали о том, что восемь оперативников ФСБ могут быть причастны к отравлению политика. Авторы расследования с помощью телефонных биллингов предположительно установили личности сотрудников спецслужбы, которые с 2017 года следили за Алексеем Навальным. Они, как говорится в расследовании, проследовали за ним в Томск. После того, как политику стало плохо из-за отравления боевым веществом из группы «Новичок», оперативники будто бы предприняли определенные действия с тем, чтобы избавиться от улик.