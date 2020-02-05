Суд заблокировал почтовый сервис Scryptmail за отказ предоставить данные Роскомнадзору

Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора заблокировал анонимный почтовый сервис Scryptmail, говорится в судебных материалах. Поскольку с зарегистрированных там адресов приходили сообщения о минировании зданий, ведомство осенью потребовало от них предоставить данные для внесения в реестр мессенджеров, но ответа не последовало.

Тогда Роскомнадзор по требованию ФСБ добивался блокировки еще одного почтового сервиса – Mаilbox, однако от этого иска отказался, поскольку его руководство в итоге согласилось предоставить необходимые данные, и 3 февраля их включили в реестр «организаторов распространения информации».

«Закон Яровой» обязывает всех участников этого реестра хранить данные о переписках и звонках пользователей в течение полугода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов.

После новой волны угроз о лжеминировании, начавшейся в ноябре и затронувший все регионы страны, Роскомнадзор по требованию ФСБ также ограничивал доступ к еще двум анонимным почтовым сервисам, с которых шла рассылка, – StartMail и ProtonMail. 31 января руководство последнего согласилось на сотрудничество с российским надзорным ведомством и удалило спорные аккаунты: после этого сервис стал доступен в России даже без использования VPN.