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№ 1 от 11 января 2021

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ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный

Общество997

997
 

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок политика Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Карточка дела опубликована на сайте Симоновского районного суда Москвы.

Заменой условного срока на реальный ФСИН пригрозила политику еще 28 декабря. Адвокат Владимир Кобзев рассказал, что служба потребовала от оппозиционера явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации на следующий день в 9 утра. В случае неявки сотрудники инспекции планировали обратиться в суд.

Во ФСИН тогда сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники Charite. Из нее, утверждали сотрудники службы, якобы следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни» и сейчас «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Напомним, что сейчас политик проходит реабилитацию в Германии после отравления нервно-паралитическим ядом.

Дело «Ив Роше» было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений. Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брату назначили реальный срок.

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Теги:
sn, фсин, уголовное дело, навальный
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