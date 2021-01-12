ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок политика Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Карточка дела опубликована на сайте Симоновского районного суда Москвы.

Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря. pic.twitter.com/7X4AtLkszt — Alexey Navalny (@navalny) January 12, 2021

Заменой условного срока на реальный ФСИН пригрозила политику еще 28 декабря. Адвокат Владимир Кобзев рассказал, что служба потребовала от оппозиционера явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации на следующий день в 9 утра. В случае неявки сотрудники инспекции планировали обратиться в суд.

Во ФСИН тогда сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники Charite. Из нее, утверждали сотрудники службы, якобы следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни» и сейчас «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Напомним, что сейчас политик проходит реабилитацию в Германии после отравления нервно-паралитическим ядом.

Дело «Ив Роше» было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений. Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брату назначили реальный срок.