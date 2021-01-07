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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Bitcoin впервые в истории пробил психологическую отметку в $40 тысяч
Курс биткоина впервые за историю существования криптовалюты превысил отметку в $40 тысяч. По данным Coindesk, цена криптовалюты на 21:29 мск составляла $40169.
За последние сутки курс биткоина вырос на 13,45%. Цена криптовалюты удвоилась с начала декабря.
За ростом курса криптовалюты последовала ликвидация 100 тысяч позиций трейдеров. В течение суток пользователи потеряли около $800 млн.
Предыдущая психологическая отметка в $30 тыс. была пройдена 2 января.
На долю биткоина приходится около 71,1% всего глобального рынка криптовалют.
Аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола ранее заявлял РБК, что причины роста биткоина — новые меры поддержки экономики, которые США могут принять на фоне кризиса, приход на рынок нового институционального инвестора (так как корпорация Greenpro Capital, по словам Гола, намерена привлечь 100 млн для покупки биткоина) и интерес к криптовалюте со стороны розничных инвесторов.
Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам заключения за «самую большую в истории кражу финансовых данных»
Россиянин Андрей Тюрин приговорен в США к 12 годам тюремного заключения по обвинению в краже персональных данных более чем 80 млн клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур США, передает РИА Новости из зала суда.
После отбытия наказания Тюрин будет депортирован в Россию. Он также должен выплатить США более $19 млн.
Тюрин признал вину в сентябре 2019 года, без сделки с обвинением ему грозило бы до 90 лет тюрьмы. Прокуроры запрашивали наказание в виде 15-20 лет тюрьмы.
По версии следствия, Тюрин украл личные данные миллионов граждан у 12 финансовых организаций, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.
Полученные сведения он и его сообщники использовали для проведения мошеннических финансовых схем. Некоторые другие обвиняемые также признали свою вину и уже были осуждены.
Сторона обвинения считает, что Тюрин осуществил «самую большую в истории кражу данных потребителей из финансового учреждения США».
37-летнего Андрея Тюрина экстрадировали в США из Грузии в 2018 году.