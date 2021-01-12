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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
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Главные события вторника
Требование ФСИН заменить условный срок Навального на реальный, пожар в жилом доме в Екатеринбурге и первые протоколы на СМИ-иноагенты. Обзор «Новой»
Политика36
«Новая газета»редакция
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Восемь жителей Екатеринбурга погибли при пожаре в жилом доме
Среди них — ребенок
- В ночь с 11 на 12 января в Екатеринбурге в девятиэтажном доме произошел сильный пожар. Несколько жильцов верхних этажей не смогли выбраться из своих квартир и задохнулись угарным газом
- По предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, включая ребенка. Спасатели эвакуировали 90 человек, их разместили в пожарных машинах.
- Одна из жительниц дома просила о помощи в твиттере. Ее спасти не удалось: вместе с семилетней дочерью онf попыталась выбраться из квартир, но обе задохнулись в дыму.
- Очаг пожара находился на втором этаже. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД России, жители одной из квартир использовали свечи из-за отключенного электричества. От сетей семью — мать и ее 17-летнего сына-подростка — отключили из-за долга в 300 тысяч рублей за ЖКУ.
ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный
Сам Навальный напоминает, что его условный срок закончился 30 декабря
- Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок политика Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный.
- Заменой условного срока на реальный служба грозила политику еще в прошлом году — 28 декабря. Представители уголовно-исполнительной инспекции потребовали от находящегося в Германии оппозиционера явиться для регистрации на следующий день в 9 утра.
- Сотрудники ФСИН тогда сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники Charite. Из нее, утверждали сотрудники службы, якобы следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни» и сейчас «не исполняет возложенные на него судом обязанности».
- В случае неявки сотрудники инспекции планировали обратиться в суд, что сегодня и сделали.
- Дело «Ив Роше» возбудили против Алексея Навального и его брата Олега еще в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.
- Хотя представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений, суд все же приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брату назначили реальный срок.
Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США после штурма Капитолия и блокировки аккаунтов, связанных с Трампом
Создатель приложения Павел Дуров объявил, что за последние три дня мессенджер установили 25 миллионов человек
- Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента страны Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников альтернативную социальную сеть Parler.
- Блокировка аккаунтов, связанных с Трампом, началась после 6 января, когда десятки тысяч сторонников Трампа прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, когда в здании заседали конгрессмены.
- Соцсети, включая Facebook, Instagram, заблокировали аккаунты Трампа, чтобы избежать призывов к мятежу.
- Павел Дуров уверен, что его мессенджер стал «последним убежищем для тех, кто ищет платформу коммуникации, приверженную конфиденциальности и безопасности».
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Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ, признанные иноагентами
Сейчас в соответсвующем реестре 12 СМИ и пять физлиц
- Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ, признанные иностранными агентами, из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах.
- Протоколы составили по ст. 19.34.1 КоАП. По ней юрлицам грозит до 500 тысяч рублей штрафа, а должностным лицам — до 50 тысяч.
- Внесение в перечень иноагентов физлиц стало возможным после подписания Владимиром Путиным соответствующего закона Согласно этой норме, физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам».
Мосгорсуд снизил сроки наказания фигурантам дела «Нового величия»
Двум осужденным сократили сроки, но незначительно
- Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляцию на приговор фигурантам дела «Нового величия», осужденным за создание экстремистского сообщества.
- Защита потребовала отменить приговор и оправдать всех фигурантов. Адвокаты пытались убедить суд в том, что все дело — одна большая провокация, а единственная цель уголовного преследования — наказать молодых людей за их политические взгляды. Коллегия судей проигнорировала эти аргументы, отклонив все ходатайства.
- В итоге коллегия судей снизила на пару месяцев реальные сроки наказания двоим из трех подсудимых. Таким образом, Руслан Костыленков получил 6 лет 9 месяцев вместо 7 лет, а Петр Карамзин — 6 лет 3 месяца вместо 6,5. Получившим условные сроки Анне Павликовой и Марии Дубовик суд сократил сроки наказания на год.
- В августе Люблинский суд Москвы признал семерых фигурантов дела виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Руслан Костыленков получил самый большой срок — семь лет колонии общего режима, Петр Карамзин — шесть с половиной лет, Вячеслав Крюков — шесть лет колонии. Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова получили от четырех до шести с половиной лет условно.
Скончался почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет
В 2009 году он был соперником митрополита Кирилла (Гундяева) в борьбе за патриарший престол
- Епископ Русской православной церкви на покое, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет скончался на 86 году жизни.
- Причина смерти митрополита не уточняется. В декабре Филарет заразился коронавирусом, его госпитализировали в Минске.
- Митрополит Филарет родился в Москве. С 1990 года по 2013 год он возглавлял Белорусскую православную церковь. В 2006 году ему присвоили звание «Герой Беларуси».
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Теги:sn, филарет, пожары, новое величие, навальный
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