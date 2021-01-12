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№ 1 от 11 января 2021

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Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ-«иноагентов»

Общество3

3
 

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ, признанных «иностранными агентами». Об этом говорится на сайте ведомства. 

Протоколы составили по ст. 19.34.1 КоАП. По ней юрлицам грозит до 500 тысяч рублей штрафа, а должностным лицам — до 50 тысяч. 

«В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов», — уточнил Роскомнадзор. 

Сейчас в реестре 12 СМИ и пять физлиц. Внесение последних в список стало возможным по подписанному в конце декабря президентом Владимиром Путиным закону. Согласно этой норме, физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам».

Теги:
em, иностранный агент, протоколы, роскомнадзор

ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный

Общество722

722
 

Федеральная служба исполнения наказалий обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок политика Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Карточка дела опубликована на сайте Симоновского районного суда Москвы.

Заменой условного срока на реальный ФСИН пригрозила политику еще 28 декабря. Адвокат Владимир Кобзев рассказал, что служба потребовала от оппозиционера явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации на следующий день в 9 утра. В случае неявки сотрудники инспекции планировали обратиться в суд.

Во ФСИН тогда сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники Charite. Из нее, утверждали сотрудники службы, якобы следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни» и сейчас «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Дополняется. 

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Теги:
sn, фсин, уголовное дело, навальный
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